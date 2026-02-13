Kevin Aymoz : il a été champion de twirling bâton dans sa jeunesse

Le Français Kevin Aymoz fait parti des outsiders dans ces JO 2026 de Milan Cortina.

Kevin Aymoz est un patineur artistique français né le 1er août 1997 à Échirolles (Isère) et originaire de la région grenobloise, où il grandit et commence sa carrière sportive. Il est affilié au club du GIMP Grenoble (Grenoble Isère Métropole Patinage), structure qui accompagne sa progression depuis ses débuts.

Kevin Aymoz découvre le patinage artistique très jeune et commence à pratiquer ce sport en 2003, alors qu'il n'a que six ans. Parallèlement à sa formation sur la glace, il pratique aussi d'autres disciplines artistiques et sportives, notamment le twirling bâton, dont il devient champion de France en solo en 2016, une anecdote révélatrice de son sens artistique et de sa polyvalence sportive.

Le palmarès de Kevin Aymoz

Kevin Aymoz se distingue rapidement dans les compétitions nationales. Il se fait remarquer lors des Championnats de France 2013 en terminant cinquième, avant de décrocher son premier titre national en 2016 à Caen. Il devient ensuite l'un des patineurs français les plus dominants de sa génération, remportant sept titres de champion de France entre 2017 et 2026. Sur la scène internationale, il s'impose progressivement. Parmi ses principaux résultats :

4e aux Championnats du monde 2023, son meilleur résultat mondial.

Plusieurs classements dans le Top 5 européen, dont deux 4e places aux Championnats d'Europe (2019 et 2023).

Médaille de bronze à la finale du Grand Prix ISU 2019.

Victoire au Skate America 2025, son premier titre majeur en Grand Prix.

Il participe également aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022, où il termine 12e en individuel.

Style artistique et identité de Kevin Aymoz

Kevin Aymoz est reconnu pour son patinage particulièrement artistique et expressif. Il chorégraphie lui-même certains programmes et choisit souvent des musiques fortes émotionnellement. Il a d'ailleurs été nommé aux ISU Skating Awards 2024 dans la catégorie du programme le plus divertissant. Son style privilégie la musicalité, l'émotion et la créativité, ce qui lui vaut une forte popularité auprès du public et des spécialistes du patinage artistique.

Vie privée de Kevin Aymoz

Kevin Aymoz a évoqué publiquement son homosexualité et a participé au documentaire "We Need to Talk", consacré aux sportifs LGBT français, contribuant à la visibilité et à l'inclusion dans le sport de haut niveau. Il reste toutefois très discret sur le reste de sa vie privée.