Geoffrey Brissaud et Evgeniia Lopareva : les patineurs sont-ils un couple dans la vraie vie ?

Les deux partenaires sont engagés en danse sur glace dans ces JO 2026.

Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud sont un couple de danse sur glace représentant la France sur la scène internationale depuis 2018. Ils font partie des principaux représentants du patinage artistique français et figurent parmi les meilleurs couples européens.

Evgeniia Lopareva est née le 30 mai 2000 à Moscou, en Russie. Elle débute le patinage artistique en 2004 avant de se spécialiser en danse sur glace. Elle commence sa carrière internationale sous les couleurs russes, puis rejoint la Fédération française des sports de glace lorsqu'elle s'associe à Geoffrey Brissaud en 2018. Elle obtient officiellement la nationalité française en 2022, lui permettant de représenter administrativement la France dans toutes les grandes compétitions internationales, notamment les Jeux olympiques.

Geoffrey Brissaud est né le 23 mars 1998 à Limoges. Il commence le patinage artistique dès l'enfance et s'oriente rapidement vers la danse sur glace. Avant son association avec Evgeniia Lopareva, il patine avec Sarah-Marine Rouffanche, avec qui il participe notamment aux Championnats du monde juniors.

Le partenariat entre Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud débute en 2018. Le duo s'entraîne notamment à Lyon et au Canada auprès d'entraîneurs internationaux reconnus. Depuis leur association, ils connaissent une progression constante et s'imposent progressivement au plus haut niveau mondial. Malgré leur forte complicité sur la glace, Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud entretiennent une relation strictement sportive et professionnelle.

Le palmarès de Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud

Leur palmarès comprend plusieurs titres de champions de France remportés en 2022, 2023 et 2024. Sur la scène internationale, ils remportent le Grand Prix de France en 2024 et obtiennent plusieurs médailles sur le circuit Grand Prix. Ils décrochent également la médaille d'argent aux Championnats d'Europe 2025, qui constitue leur première médaille continentale. Le couple participe régulièrement aux Championnats du monde et prend part aux Jeux olympiques d'hiver 2026.