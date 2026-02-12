Jonas Chollet : parcours, son frère Aidan... Ce que vous ne savez pas sur le snowboardeur

Le Français Jonas Chollet espère briller lors des Jeux olympiques de Milan Cortina.

Jonas Chollet est un snowboardeur français spécialisé dans le snowboardcross, né le 5 novembre 2008 à Gap, dans les Hautes-Alpes. Originaire d'une région fortement marquée par les sports d'hiver, il découvre très tôt la glisse et s'oriente rapidement vers le snowboardcross, une discipline spectaculaire mêlant vitesse, technique et confrontation directe entre les skieurs. Il est formé au Ski Club des Deux-Alpes, structure reconnue pour la formation de jeunes athlètes de haut niveau.

Le parcours de Jonas Chollet et son palmarès

Jonas Chollet se distingue rapidement dans les catégories jeunes. Sa progression s'accélère lorsqu'il rejoint les équipes nationales françaises, ce qui lui permet d'intégrer les circuits internationaux juniors puis seniors. Sa révélation intervient lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver 2024 organisés à Gangwon (Corée du Sud). Lors de cette compétition, il remporte deux médailles d'or en snowboardcross, en individuel ainsi qu'en épreuve par équipes mixtes, confirmant son statut de grand espoir du snowboard français. Selon la Fédération Internationale de Ski et de Snowboard (FIS), ces performances ont marqué "l'émergence d'une nouvelle génération d'athlètes compétitifs dans la discipline".

Il confirme ensuite son potentiel lors des Championnats du monde juniors 2025 où il devient champion du monde junior en snowboardcross individuel et par équipes. Ces résultats lui permettent d'accéder rapidement aux compétitions de haut niveau sur le circuit européen puis mondial. Lors de la saison 2025-2026, Jonas Chollet franchit un nouveau cap en remportant une épreuve de Coupe du monde à Cervinia.

Jonas Chollet et son frère Aidan

Jonas Chollet est le frère cadet d'Aidan Chollet, lui aussi snowboardeur professionnel français spécialisé en snowboardcross. Né le 2 décembre 2004 à Gap, Aidan évolue également au sein de l'équipe de France et participe régulièrement aux compétitions internationales. Aidan Chollet s'est illustré notamment lors des Championnats du monde 2025 où il a pris part à l'épreuve par équipes, ainsi que sur le circuit Coupe du monde où il a obtenu plusieurs podiums. Les deux frères partagent régulièrement les mêmes compétitions et s'entraînent ensemble, constituant une fratrie rare au plus haut niveau du snowboard international. Leur entourage expliquait d'ailleurs dans Le Dauphiné Libéré leur complicité. "Ils se connaissent par cœur et leur complicité est un véritable atout dans leur progression sportive."