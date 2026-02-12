Benjamin Cavet : accident, origines britanniques... Ce que vous ne savez pas sur le spécialiste des bosses

Le Français Benjamin Cavet vise une première médaille aux JO 2026.

Benjamin Cavet s'est imposé au fil des années comme l'un des visages majeurs du ski de bosses français. Vice-champion du monde à deux reprises, longtemps considéré comme un prétendant crédible au podium olympique, le skieur a construit sa carrière entre réussite, désillusions et capacité à rebondir face aux obstacles.

Benjamin Cavet, le Britannique devenu français

Benjamin Cavet est né le 1er janvier 1994 à Maidstone, dans le Kent, en Angleterre. Son destin sportif bascule dès l'enfance lorsqu'il s'installe en France avec sa famille et rejoint le club de ski de Châtel, en Haute-Savoie. Très tôt, il se distingue dans la discipline technique et spectaculaire du ski de bosses. Initialement britannique, il choisit toutefois de défendre les couleurs françaises après sa naturalisation en 2012, notamment faute de soutien financier au Royaume-Uni. Ce choix s'avère déterminant car il s'ouvre alors la voie du haut niveau sous le maillot tricolore. Benjamin Cavet découvre la scène olympique à seulement 20 ans lors des Jeux de Sotchi en 2014, où il termine huitième

Une carrière qui progresse

La carrière de Benjamin Cavet s'accélère dans la seconde moitié des années 2010. En 2016-2017, il réalise l'une de ses saisons les plus abouties. Il monte à plusieurs reprises sur les podiums de Coupe du monde et termine deuxième du classement général. Cette montée en puissance se concrétise lors des Championnats du monde 2017 à Sierra Nevada, où il décroche sa première médaille d'argent mondiale. Il réédite cet exploit quatre ans plus tard à Almaty, en 2021, confirmant sa place parmi les meilleurs spécialistes mondiaux de la discipline.

Les Jeux olympiques, une relation contrastée pour Benjamin Cavet

Malgré sa constance, Benjamin Cavet entretient une relation contrastée avec les Jeux olympiques. Après une huitième place encourageante à Sotchi, il connaît un échec retentissant à Pyeongchang en 2018, éliminé dès les qualifications. Il confiera alors vivre une véritable pression mentale, déclarant : "Je suis surpassé par l'événement… Je n'ai pas l'impression d'être dedans".

Quatre ans plus tard, à Pékin, il signe la meilleure performance olympique de sa carrière en terminant quatrième de l'épreuve, échouant au pied du podium.

Blessures et accidents

Comme de nombreux athlètes de ski acrobatique, Benjamin Cavet a dû composer avec des blessures et des périodes d'irrégularité. Ces accidents, fréquents dans une discipline où vitesse, sauts et réception millimétrée se conjuguent, ont ponctué sa carrière et parfois freiné son élan sportif. Benjamin Cavet a d'ailleurs lourdement chuté sur l'étape de Coupe du monde de ski de bosses de Val Saint-Côme au Canada, dans la nuit de samedi 20 à 21 janvier 2024. Le Français n'est pas passé loin de la catastrophe ce jour là avec des spatules qui ne sont pas passées loin de sa gorge...