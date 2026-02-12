Aidan Chollet : qui est le snowboardeur français ?

Le Français Aidan Chollet espère bien figurer dans ces JO 2026.

Aidan Chollet, né le 2 décembre 2004 à Gap (Hautes‑Alpes), est un snowboardeur français spécialisé dans le snowboardcross, une discipline spectaculaire où plusieurs riders s'affrontent simultanément sur un parcours accidenté mêlant sauts, virages et vitesse. Originaire des Deux Alpes, une région alpine emblématique des sports d'hiver, Aidan Chollet découvre la glisse très jeune et se forge une solide expérience sur les pistes locales avant d'accéder progressivement au plus haut niveau.

Chollet fait ses débuts en Coupe du monde de snowboardcross le 4 décembre 2022 à l'occasion d'une étape disputée aux Deux Alpes, sa station de cœur, où il prend la 16e place lors de sa première course sur le circuit mondial. Après avoir accumulé de l'expérience et des résultats sur les circuits juniors et européens, il décroche des performances remarquées en Coupe du monde.

Palmarès d'Aidan Chollet

La saison 2024‑2025 constitue un tournant dans sa carrière. Le 15 février 2025 il signe une victoire historique à Cortina d'Ampezzo (Italie), sa première victoire en Coupe du monde. Au cours de cette même saison, il monte à plusieurs reprises sur le podium en Coupe du monde, aussi bien en épreuves individuelles qu'en équipes mixtes.

Au niveau international, Aidan Chollet a notamment été médaillé lors des Championnats du monde juniors avec de l'argent en individuel et bronze en équipe mixte en 2024. Aux Championnats du monde seniors 2025 à Engadin (Suisse), il se classe 8e en individuel et 4e par équipes.

Son frère Jonas Chollet

La trajectoire sportive d'Aidan se raconte aussi en famille puisqu'il partage sa passion avec son frère cadet, Jonas Chollet, lui aussi snowboardeur de haut niveau dans la même discipline. Ensemble, ils ont réalisé des performances de haut vol, notamment un podium fraternel en Coupe du monde à Cervinia en décembre 2025.