Loan Bozzolo : qui est le snowboardeur français ?

Le Français Loan Bozzolo espère ramener une médaille des JO 2026.

Loan Bozzolo, est né le 4 mai 1999 à Sallanches (Haute‑Savoie, France) et est un snowboardeur français spécialisé dans le snowboardcross, une discipline spectaculaire dans laquelle plusieurs compétiteurs s'affrontent simultanément sur un parcours avec sauts, virages et changements de terrain.

Originaire des Alpes françaises, Bozzolo découvre très jeune les sports de glisse. Il commence le ski dès l'âge de deux ans et se met au snowboard à cinq ans, avant de s'orienter rapidement vers le snowboardcross en compétition. Il fait ses débuts internationaux dans cette discipline dès 2014 en Coupe d'Europe junior et remporte plusieurs succès dans les catégories jeunes. Sa première course en Coupe du monde a lieu le 16 décembre 2016 à Montafon (Autriche).

Le palmarès de Loan Bozzolo

Loan Bozzolo s'impose progressivement comme l'un des piliers de l'équipe de France de snowboardcross. Il possède deux victoires en Coupe du monde de snowboardcross, la première à Cervinia (Italie) en décembre 2022 et la seconde à Montafon (Autriche) en mars 2025. La saison 2024‑2025 reste celle de la consécration pour Bozzolo. Il est vice‑champion du monde en individuel à Saint‑Moritz (Suisse). La première médaille mondiale française individuelle dans cette discipline depuis 2017. Le 29 mars 2025, il est champion du monde en équipe mixte avec sa coéquipière Julia Pereira de Sousa, marquant un titre historique pour la France dans cette épreuve aux Championnats du monde.

Loan Bozzolo a représenté la France aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang, où il a été éliminé en quart de finale après une chute. Il a de nouveau participé aux Jeux de 2022 à Pékin, terminant dans les places d'honneur en snowboardcross individuel et par équipes mixtes.