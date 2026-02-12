Merlin Surget : porteur de la flamme olympique à Paris 2024... Qui est le snowboardeur français ?

Merlin Surget espère remporter sa première médaille dans des JO.

Merlin Surget est né le 3 décembre 1999 à Sallanches (Haute‑Savoie, France). Il est un snowboardeur français spécialiste du snowboardcross (snowboard cross), la discipline de glisse où plusieurs athlètes s'affrontent en descente sur un parcours accidenté mêlant bosses, sauts et virages spectaculaires.

Originaire de la vallée de Chamonix‑Mont‑Blanc, Surget a grandi entre les pistes alpines. Licencié au Club des Sports de Chamonix, il est aujourd'hui l'un des leaders de l'équipe de France de snowboardcross, avec une carrière déjà bien riche sur le circuit mondial.

Merlin Surget débute en compétition dès 2014 sur le circuit de Coupe d'Europe avant de se faire remarquer au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (EYOF) en 2015, où il remporte deux médailles d'or. Il fait ses débuts en Coupe du monde en décembre 2015 à Montafon, posant progressivement les jalons d'une grande carrière.

Palmarès de Merlin Surget

La carrière de Surget sur le circuit mondial est marquée par plusieurs podiums en Coupe du monde, dont deux victoires mémorables. Une victoire à Cortina d'Ampezzo (Italie) acquise en février 2023, où il devance ses adversaires sur la piste exigeante des JO 2026. Mais également une victoire à Sierra Nevada (Espagne).

Aux Championnats du monde 2023 à Bakuriani (Géorgie), Merlin Surget remporte la médaille de bronze en snowboardcross par équipes mixtes, associé à la Française Chloé Trespeuch. Un moment fort pour la délégation tricolore, où il contribue à décrocher une des seules médailles françaises de ces championnats.

Aux Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, il prend la 17e place en snowboardcross. Aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022, il réalise sa meilleure performance olympique avec une 5e place en individuel. Merlin Surget a aussi été porteuse de la flamme olympique de Paris 2024 à Chamonix.