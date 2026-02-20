Sturla Holm Lægreid : il a trompé sa femme, en conflit avec Emilien Jacquelin... Qui est le Norvégien ?

Le Norvégien Sturla Holm Lægreid fait le buzz pour de mauvaises raisons dans ces JO 2026.

Sturla Holm Lægreid est un biathlète norvégien né le 20 février 1997 à Bærum, en Norvège. Spécialiste du biathlon, il s'impose depuis 2020 comme l'un des meilleurs athlètes mondiaux de son sport. Il mesure 1,81 m pour environ 75 kg et évolue au sein du club de Bærums SK et de l'équipe nationale élite norvégienne.

Issu d'une famille sportive, Lægreid pratique plusieurs disciplines dans sa jeunesse, notamment le football, le taekwondo et le bandy, avant de se consacrer pleinement au biathlon à l'adolescence. Il poursuit sa formation au lycée sportif WANG d'Oslo, où il développe ses qualités techniques et son efficacité au tir, qui deviendront l'une de ses principales forces. Il se révèle progressivement dans les compétitions juniors, notamment lors du Festival olympique de la jeunesse européenne en 2015, où il remporte une médaille d'or en relais mixte et une médaille d'argent en poursuite.

Lægreid fait ses débuts en Coupe du monde en mars 2020. Dès la saison suivante (2020-2021), il réalise une progression spectaculaire. Il remporte sa première victoire en Coupe du monde lors de l'épreuve individuelle de Kontiolahti et s'impose rapidement comme l'un des biathlètes les plus réguliers du circuit. Lors des Championnats du monde 2021 à Pokljuka, il réalise un exploit en décrochant quatre titres mondiaux (individuel, mass start, relais masculin et relais mixte). Cette performance confirme son statut de figure majeure du biathlon international.

Palmarès de Sturla Holm Lægreid

Au fil de sa carrière, Sturla Holm Lægreid accumule de nombreux titres et distinctions majeures :

Champion olympique du relais masculin aux Jeux de Pékin 2022.

Sept fois champion du monde entre 2021 et 2025.

Vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2024-2025 (gros globe de cristal).

Multiple vainqueur de globes de spécialité (individuel, poursuite et mass start).

Plus de 50 podiums individuels en Coupe du monde, dont 16 victoires.

Sturla Holm Lægreid avoue avoir trompé sa femme

Lors des Jeux olympiques d'hiver 2026, après avoir remporté une médaille de bronze en biathlon, Sturla Holm Lægreid a surpris le public en parlant de sa vie sentimentale lors d'une interview télévisée en direct... Il a avoué publiquement avoir trompé sa femme et lui avoir dit quelques jours avant le début de ces JO 2026. "Il y a six mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie : la plus belle et la meilleure personne au monde, avait-il lâché au micro de la chaîne NRK. Et il y a trois mois, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie et je lui ai été infidèle. Cette semaine a été la pire de ma vie. Je n'ai d'yeux que pour elle (…) J'aurais tellement aimé pouvoir partager ce moment avec elle." Après quelques heures, il annonce qu'il regrette d'avoir parlé de cela publiquement, expliquant qu'il n'est pas dans un état normal.

Un clash avec Emilien Jacquelin

Lors de l'arrivée du sprint et sa nouvelle médaille obtenue, Sturla Holm Lægreid a demandé ce qui s'était passé avec Emilien Jacquelin, sorti devant lui sur le pas de tir. "J'ai été choqué quand j'ai franchi la ligne en deuxième position. Je ne sais pas ce qu'a fait Émilien Jacquelin, s'il s'est arrêté pour saluer le public ou quelque chose comme ça ?"" s'est demandé le Norvégien. Des mots qui ont agacé le Français, "je me suis fait battre par un infidèle. Mon Dieu", dit-il ironiquement avant de conclure par un : "I will fuck him", autrement dit, "Je vais l'écraser".