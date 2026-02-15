Martin Ponsiluoma : qui est le biathlète suédois ?

Le Suédois Martin Ponsiluoma est sacré champion olympique lors de la poursuite des JO.

Biathlète suédois parmi les figures majeures de sa génération, Martin Ponsiluoma est né le 8 septembre 1995 à Östersund, en Suède. Spécialiste du biathlon, il s'impose progressivement sur la scène internationale grâce à sa puissance sur les skis et à sa régularité dans les compétitions majeures.

Formé au sein du club suédois Tullus SG, Ponsiluoma fait ses débuts en Coupe du monde en 2017 et devient rapidement l'un des piliers de l'équipe nationale suédoise. Sa progression s'illustre par ses premières places sur le podium international dès 2018, avant d'atteindre un nouveau palier lors des Championnats du monde 2021 à Pokljuka, où il décroche son premier titre mondial sur l'épreuve du sprint.

Sur la scène olympique, le Suédois participe notamment aux Jeux d'hiver de 2018 puis de 2022. Lors de l'édition de Pékin, il réalise une énorme performance en remportant la médaille d'argent sur la mass start, confirmant son statut parmi l'élite mondiale du biathlon masculin. Il remporte la médaille d'or de la poursuite dans ces JO 2026.

Au fil de sa carrière, Ponsiluoma accumule les distinctions, comptant plusieurs médailles mondiales — dont deux titres — ainsi que de nombreux podiums en Coupe du monde, aussi bien en individuel qu'en relais. Reconnu pour ses qualités de skieur particulièrement rapides, il se distingue régulièrement lors des relais où ses performances permettent souvent à la Suède de revenir dans la course aux médailles.

Mesurant environ 1,84 m pour 80 kg, il représente depuis plusieurs saisons un élément central du collectif suédois, contribuant aux résultats d'une nation devenue l'une des plus compétitives du biathlon international.