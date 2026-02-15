Camille Kovalev et Pavel Kovalev : sont-ils en couple dans la vie de tous les jours ?

Camille Kovalev et Pavel Kovalev représentent la France lors de l'épreuve de couple en patinage aux JO 2026.

Camille Kovalev (née Camille Mendoza le 29 novembre 1994 à Toulouse) est une patineuse artistique française spécialisée en patinage de couple. Elle débute le patinage dès l'enfance et commence sa carrière en simple avant de s'orienter vers le couple. Elle participe notamment aux Championnats du monde juniors avec son ancien partenaire Christopher Boyadji.

En 2014, elle forme un nouveau duo avec Pavel Kovalev, marquant le début d'un partenariat qui deviendra durable et fructueux pour le patinage français.

Pavel Kovalev, né le 4 janvier 1992 à Saint-Pétersbourg (Russie), commence le patinage à l'âge de quatre ans. Formé en Russie, il évolue d'abord dans le circuit russe avant de représenter la France après avoir rejoint Camille. Son style puissant et sa maîtrise technique complètent parfaitement les qualités artistiques de sa partenaire.

Ensemble, les Camille Kovalev et Pavel Kovalev deviennent rapidement le principal couple français sur la scène internationale. Ils remportent à plusieurs reprises les Championnats de France et représentent la France aux Championnats d'Europe, aux Championnats du monde ainsi qu'aux Jeux Olympiques d'hiver.

Camille Kovalev et Pavel Kovalev sont-ils en couple ?

Oui. Camille et Pavel Kovalev ne sont pas seulement partenaires sur la glace : ils sont également mariés dans la vie privée. Ils se sont unis en décembre 2017. Leur relation personnelle est souvent citée comme un atout dans leur carrière, le patinage en couple nécessitant une confiance et une cohésion exceptionnelles. "Nous nous connaissons par cœur. Pavel sent quand je suis stressée, même sans rien dire. Et de mon côté, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le comprends tout de suite aussi" explique Camille sur les réseaux