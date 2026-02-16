Richardson Viano : qui est le premier représentant d'Haïti aux JO d'hiver ?

Venant d'Haïti, Richardson Viano a créé l'exploit en se qualifiant 29e de la première manche de slalom aux JO 2026.

Né le 16 août 2002 à Croix‑des‑Missions, à Tabarre en Haïti, Richardson Viano a passé ses 18 premiers mois dans un orphelinat avant d'être adopté par un couple italo français vivant à Briançon, dans les Hautes‑Alpes. Là, au cœur des montagnes françaises, il découvre le ski, un sport qui allait transformer sa vie. "La neige, c'était comme de la poudre magique", raconte-t-il

Très vite, son talent se fait remarquer. Participant d'abord à des compétitions locales, Richardson Viano attire l'attention de la Fédération haïtienne de ski, qui lui propose de représenter Haïti sur la scène internationale. En 2019, après validation par la Fédération internationale de ski (FIS), il obtient officiellement le droit de courir sous le drapeau haïtien.

Sa carrière internationale est marquée par plusieurs étapes historiques. Il devient ainsi le premier Haïtien à participer aux Jeux olympiques d'hiver, à Pékin en 2022. Viano y termine 34e en slalom et est malheureusement disqualifié en slalom géant, mais sa participation reste un moment fondateur pour le sport haïtien. "C'est un rêve pour moi d'être ici et de représenter Haïti aux Jeux olympiques d'hiver pour la première fois… J'espère que cela montrera que notre pays est plus que des tremblements de terre et d'autres catastrophes" avait-il lancé.

Aux JO 2026, après une véritable hécatombe dans la première manche du slalom, Richardson Viano arrive à se qualifier à la 29e place, ouvrant donc quasiment la route pour la seconde manche. Historique.