Cécile Hernandez : maladie, maman, journaliste... Qui est la porte drapeau des Jeux paralympiques ?

Cécile Hernandez portera le drapeau de la France lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques le vendredi 6 février.

Cécile Hernandez est née le 20 juin 1974 à Perpignan en France et est une para snowboardeuse française. La jeune femme a d'abord été sportive valide en pratiquant le BMX au niveau international dès l'enfance et a découvert le snowboard lors de ses études de journalisme à Montpellier. Avant de devenir athlète handisport à plein temps, Cécile Hernandez a été journaliste et chroniqueuse pour des médias comme Europe 1 et Le Figaro. Elle est également auteur de livres dans lesquels elle raconte son combat contre la maladie et son parcours de vie, notamment "La guerre des nerfs" et "Qu'est-ce qu'elle fait maman ?"

La maladie de Cécile Hernandez

À 28 ans et subitement, le 21 octobre 2002, Cécile Hernandez se réveille paralysée des jambes à cause d'une poussée de sclérose en plaques (maladie neurologique dégénérative incurable). Cette crise l'oblige bien évidemment à arrêter le sport pendant plusieurs mois en se retrouvant en fauteuil roulant. Elle retrouve finalement progressivement l'usage de ses jambes grâce à la rééducation et à sa détermination. La maladie a toutefois aujourd'hui une évolution chronique qui affecte sa force et son équilibre, notamment dans sa jambe droite.

Le palmarès de Cécile Hernandez

Or - Snowboard cross SB-LL2 aux Jeux Paralympiques de Pékin 2022 (à 47 ans)

Argent - Snowboard cross SB-LL1 aux Jeux de Sotchi 2014

Argent - Banked slalom SB-LL1 aux Jeux de PyeongChang 2018

Bronze - Snowboard cross SB-LL1 aux Jeux de PyeongChang 2018

La maternité de Cécile Hernandez

Cécile Hernandez est mariée à Frédéric et est devenue mère d'une fille, Victoire-Éléonore. La naissance de cette dernière est intervenue après l'annonce de la maladie. Pour Cécile Hernandez, la grossesse a représenté à la fois un défi médical et un acte profondément symbolique. Elle a souvent expliqué que sa fille a été un moteur décisif dans sa reconstruction. Dans les moments de doute ou d'épuisement liés à la maladie, la maternité lui donne une raison supplémentaire de se battre.