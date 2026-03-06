Jordan Broisin : accident de moto, mécontent de la classification des handicaps... Ce que vous ne savez pas

Jordan Broisin est un para athlète en ski alpin, porte drapeau de la France aux Jeux paralympiques de Milan Cortina.

Jordan Broisin est l'une des figures du para ski alpin français. Né le 4 août 1993 à Annecy (Haute-Savoie), Jordan commence le ski dès l'âge de deux ans avec son père, sur les pentes du Semnoz. Passionné, il gravite rapidement vers les compétitions avant qu'un accident de moto en 2009, à seulement 16 ans, ne change tout...

L'accident de Jordan Broisin

Lors de cet accident, Jordan Broisin perd sa jambe gauche et subit des lésions nerveuses importantes à l'épaule gauche. Après sept mois de rééducation, il se donne pour objectif de remonter sur des skis, objectif qu'il atteint dès décembre 2009, motivé par sa passion intacte pour la glisse. Six ans après une longue reconstruction physique, Jordan Broisin fait ses débuts en équipe de France de para ski alpin en 2015, classé dans la catégorie debout (LW4), pour les athlètes amputés d'une jambe.

Parallèlement à sa carrière sportive, il poursuit également des études d'ingénieur. Diplômé de Grenoble INP – Phelma en 2016, puis titulaire d'un master à Grenoble IAE en 2017, il conjugue sa vie professionnelle avec sa vie sportive.

Palmarès de Jordan Broisin

Jordan Broisin a représenté la France lors de trois éditions des Jeux paralympiques d'hiver si on compte déjà ceux de Milan Cortina :

Jeux paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018 – 14ᵉ place en descente et slalom (debout).

Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022 – 7ᵉ place en slalom, avec également des classements autour de la 12ᵉ place sur les autres épreuves.

Le tournant majeur de sa carrière survient en 2023, lors des championnats du monde de para ski alpin à Espot (Espagne) ou il décroche la médaille d'argent en slalom, sa meilleure performance internationale à ce jour. Il enchaîne aussi plusieurs podiums en Coupe du monde, démontrant sa régularité et sa capacité à rivaliser avec les meilleurs mondiaux dans sa catégorie.

Mécontent de la classification des handicaps

Au-delà de ses résultats, Jordan Broisin s'est engagé publiquement sur un sujet délicat avec la classification des handicaps dans le sport paralympique. En raison de sa lésion de l'épaule gauche, rarement prise en compte dans les critères officiels, il estime ne jamais avoir skié à armes égales avec certains concurrents. Ce constat l'a poussé à s'investir dans des groupes de réflexion et des travaux pour faire évoluer ces règles, afin d'apporter plus d'équité et de justice sportive à tous les paralympiens...