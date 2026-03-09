Arthur Bauchet : un handicap rare, palmarès... Ce que vous ne savez pas sur le Français

Arthur Bauchet espère ramener plusieurs médailles d'or à l'occasion des Jeux paralympiques...

Arthur Bauchet est un skieur alpin paralympique français, considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire. Né le 10 octobre 2000 à Saint-Tropez, dans le Var, il grandit à Grimaud, sur la côte méditerranéenne, avant de se rapprocher de la montagne pour poursuivre sa passion pour le ski. Très jeune, il découvre les sports de glisse grâce à sa famille. Il chausse ses premiers skis vers l'âge de cinq ans et se passionne rapidement pour ce sport. Ses parents l'emmènent régulièrement skier dans les Alpes, notamment à Serre-Chevalier, où il commence à participer à ses premières compétitions.

L'handicap d'Arthur Bauchet, une maladie neurologique rare

À l'âge de dix ans, Arthur Bauchet commence à ressentir les premiers symptômes d'une maladie neurologique rare appelée paraparésie spastique héréditaire. Cette maladie touche la moelle épinière et entraîne une faiblesse musculaire progressive des membres inférieurs, accompagnée de raideurs, de spasmes et de douleurs.

Pendant plusieurs années, son état se dégrade... Marcher devient difficile, et il doit parfois utiliser des béquilles. À 15 ans, la situation s'aggrave au point qu'il doit suivre sa scolarité à distance pendant un temps. Après de nombreux examens médicaux, le diagnostic est posé et un traitement lourd est mis en place pour limiter l'évolution de la maladie.

Malgré ces difficultés, le Français refuse d'abandonner le sport. Au contraire, le ski devient pour lui un moyen de lutter contre la maladie, aussi bien physiquement que mentalement. Il est classé dans la catégorie LW3 du para ski alpin, qui regroupe les athlètes skieurs debout présentant un handicap aux membres inférieurs.

Les débuts en para ski pour Arthur Bauchet

En 2016, Arthur Bauchet s'installe à Briançon pour se rapprocher des montagnes et intégrer le Club de Ski de Briançon. Il rejoint la Fédération française handisport et débute rapidement sur le circuit international.

Sa progression est fulgurante. Dès ses premières grandes compétitions internationales, il remporte plusieurs titres et s'impose comme l'un des plus grands espoirs du para ski alpin mondial. Sa polyvalence lui permet d'être performant dans toutes les disciplines : slalom, slalom géant, super-G, descente et combiné.

Un palmarès XXL aux Jeux paralympiques

La carrière d'Arthur Bauchet prend une dimension internationale lors des Jeux paralympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang. À seulement 17 ans, il réalise un exploit en remportant quatre médailles d'argent dans différentes épreuves de ski alpin. Quatre ans plus tard, lors des Jeux paralympiques d'hiver de 2022 à Pékin, il confirme son statut de champion en remportant trois médailles d'or et une médaille d'argent, devenant l'un des athlètes les plus titrés de la délégation française. Il est également 12 fois champion du monde en para ski alpin, a plus de 90 victoires en Coupe du monde et plusieurs gros globes de cristal récompensant le meilleur skieur de la saison.