Maxime Montaggioni : son grave accident, palmarès... Qui est le para snowboardeur français ?

Le Français est l'un des prétendants au titre paralympiques dans ces Jeux 2026.

Maxime Montaggioni est un snowboardeur handisport français, spécialiste du snowboard cross et du banked slalom. Né le 4 janvier 1989 à Marseille, il découvre très jeune les sports de glisse et développe rapidement une passion pour le snowboard, qu'il pratique régulièrement dans les Alpes. Grâce à son talent et à son engagement, il est devenu l'un des meilleurs snowboardeurs paralympiques français.

L'accident de Maxime Montaggioni qui change sa vie

En 2013, la vie de Maxime Montaggioni bascule à la suite d'un grave accident de scooter. Lors de cet accident, il subit une blessure très sévère à la jambe gauche qui entraîne une amputation au-dessus du genou. Après une longue période d'hospitalisation et de rééducation, il doit réapprendre à marcher avec une prothèse. Malgré la difficulté de la situation, le Français refuse d'abandonner le sport. Au contraire, il décide de reprendre le snowboard et de se lancer dans la compétition handisport.

Les débuts de Maxime Montaggioni dans le snowboard handisport

Quelques mois seulement après son accident, Maxime Montaggioni remonte sur une planche de snowboard. Il rejoint alors l'équipe de France de snowboard handisport et commence à participer à des compétitions internationales. Classé dans la catégorie LL1, qui regroupe les athlètes amputés d'un membre inférieur au-dessus du genou, il se distingue rapidement sur le circuit mondial.

Ses premières saisons sont marquées par plusieurs podiums en Coupe du monde, ce qui lui permet de s'imposer progressivement comme l'un des meilleurs snowboardeurs paralympiques. Lors des Jeux paralympiques, la consécration arrive lors des Jeux paralympiques d'hiver de 2022 organisés à Pékin. Maxime Montaggioni y réalise la plus grande performance de sa carrière en remportant la médaille d'or en banked slalom, devenant ainsi champion paralympique.