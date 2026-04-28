Teddy Riner : enfin de retour sur les tatamis, voici la date de son premier combat depuis les JO de Paris 2024

Teddy Riner combattra bien en compétition avant la fin de l'année 2026. Le programme du quintuple champion olympique de judo est désormais connu avec une date de reprise annoncée...

Après des mois d'attente, les fans de judo peuvent enfin marquer une date sur leurs calendriers. La légende vivante du judo français, Teddy Riner, va faire son retour à la compétition ! À 36 ans, Teddy Riner est visiblement encore loin de la retraite et n'a rien perdu de sa motivation. Absent des tatamis en individuel depuis son sacre aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il travaille méthodiquement son retour depuis plusieurs semaines.

Le champion a toutefois pris son temps pour revenir au plus haut niveau, ne disputant aucun combat en individuel depuis les JO. "J'espère (un retour) dans deux mois, max. Ça dépend du poids, de l'état de forme. Je ne veux pas me précipiter. Je veux être bien dans mon judo, sûr de mes mouvements. Aujourd'hui, je suis bien mais je ne suis pas encore dans mon meilleur judo ", expliquait-il début mars au journal L'Equipe.

Teddy Riner a un nouvel entraîneur depuis les JO

Ce sera finalement à la rentrée puisque le nouveau tournoi de Lausanne, qui fait partie des épreuves les plus prestigieuses en dehors des grands championnats, les "Grand Slam", vient d'annoncer la participation de Teddy Riner pour sa première édition en 2026. Le tournoi est prévu du 28 au 30 août 2026. Teddy Riner devrait y être accompagné de son nouvel entraîneur, l'ex champion d'Europe et médaillé mondial 1993 Darcel Yandzi.

"Revenir à la compétition est toujours un moment fort. Lausanne est une étape importante pour me remettre dans le rythme et retrouver des sensations", a-t-il confié, soulignant l'importance de ce rendez-vous dans sa préparation. Le Lausanne Judo Grand Slam se tiendra pour sa première édition à la Vaudoise Aréna et pouvait difficilement rêver meilleure tête affiche. L'événement, qui ambitionne de s'imposer comme un rendez-vous majeur du World Judo Tour, réunira non seulement les meilleurs judokas mondiaux mais également les athlètes de para-judo dans la capitale olympique.

Teddy Riner de retour avant les Mondiaux de judo 2026

Et cela tombe bien car les JO seront forcément dans un coin de la tête de Teddy Riner ! Le tournoi de Lausanne constitue une étape cruciale dans sa préparation aux prochains Championnats du Monde qui se tiendront à Bakou, en Azerbaïdjan, du 4 au 10 octobre 2026. Présent uniquement en tant que supporter lors des Mondiaux 2025, absent du dernier championnat d'Europe 2026 en Géorgie, Riner pourra cette fois y participer : "Oui, l'objectif, c'est ça : monter sur les Mondiaux. C'est mon objectif. Je ne me précipite pas. J'ai le temps, mais je veux retrouver rapidement mon très bon niveau. Le poids descend. Les sensations reviennent progressivement. Le judo commence à se remettre en place. C'est ce qu'on veut", confiait-il dès mars à L'Equipe.

Une douzième couronne mondiale individuelle est dans sa ligne de mire, premier jalon sur la route des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. La phase de qualification pour les JO débutera d'ailleurs dès le mois de juin pour s'achever le 12 juin 2028. Comme pour Paris, Teddy Riner devrait soigneusement choisir ses compétitions sur la route de Los Angeles, avec l'objectif de se ménager tout en gagnant assez de points au classement mondial pour obtenir un statut de tête de série et un tableau plus "facile" sur le papier. Teddy Riner y visera un 6e titre olympique, le 4e en individuel après 2012, 2016 et 2024. Le Guadeloupéen a également remporté la médaille de bronze en 2008 et 2021 et conquis l'or par équipe en 2021 et 2024.