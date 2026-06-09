Teddy Riner : "Je ne dis pas que je vais à Los Angeles pour perdre, mais..."
La légende du sport français Teddy Riner nous a accordé une interview à l'occasion d'une association inattendue entre Pokémon et la Fédération française de judo...
Une rencontre inattendue. Vendredi 5 juin, Pokémon nous a donné rendez-vous au Dojo de Paris à la rencontre des judokas pour parler d'un partenariat inédit entre la licence japonaise et la Fédération française de judo pour la sortie de la nouvelle extension Méga-Évolution – Chaos Ascendant. Pendant plusieurs heures, les médaillés olympiques Amandine Buchard et Luka Mkheidze, tout juste titré d'ailleurs champion d'Europe dans les moins de 60kg, nous ont appris les rudiments du judo avec Frederic Lecanu à l'animation. Le tout en liant les attaques des Pokémon et les techniques de judo...
Puis, nous nous sommes éclipsés quelques minutes en début d'après midi pour pouvoir discuter avec la légende française des tatamis, Teddy Riner, invité pour l'occasion. Entre Pokémon, JO 2028 et fin de carrière, le double champion olympique de Paris 2024 s'est confié....
Mon premier souvenir d'enfance, c'est tout simplement quand Pokémon est sorti. Je pense que tout le monde de ma génération, tout le monde qui était au début de Pokémon, a goûté à Pokémon, c'est obligatoire. Donc moi, j'ai eu des cartes, j'ai regardé des dessins animés, comme tout enfant qui se respecte. Mais ce n'était pas la folie comme c'est le cas actuellement. Il y a eu ces collections de cartes, mais qui à l'époque n'étaient pas encore à un tel niveau maintenant. On avait ces cartes, mais on ne se disait pas que ça avait une valeur, c'était qui avait la plus belle.... Mais elles ont toutes été vendues (rires).
"Pikachu ? Quand on l'énerve bien, il sait faire péter les watts !"
Mon fils ? C'est un fanatique de Pokémon, mais à un stade élevé, c'est-à-dire qu'il connaît tous les Pokémon, toute la définition de la carte. Il a, je crois, honnêtement, plus de 1 500 cartes. Il n'a plus assez de place à la maison, il a les statues, il a les jeux, le mec est Pokémon. Moi je n'étais pas à ce niveau-là, mais ça fait plaisir de voir l'intérêt pour Pokémon.
Ma fille, elle n'est pas Pokémon, mais elle le devient à cause de son frère. Aujourd'hui, elle a commencé à constituer sa collection. Son frère lui en donne de temps en temps. Évidemment, je suppose que ce ne sont pas les plus belles cartes, mais elle aime Pokémon. Par exemple, mon fils qui lit beaucoup, ses marque-pages, c'est des cartes Pokémon. Moi, quand je voyage, j'essaie de lui ramener des cartes Pokémon. Malheureusement il m'est arrivé d'en ramener des fausses sans le savoir.... Lui, bien évidemment, le sait tout de suite, alors que moi, je ne vois pas, c'est difficile. Donc, c'est assez marrant.
(Il nous coupe) Pikachu ! Moi, je suis brandé Pikachu. Je me retrouve en lui parce que c'est un Pokémon qui est ultra gentil, qui va se dépasser pour les autres et qui, quand on l'énerve bien, sait faire péter les watts ! Donc c'est le Pokémon où je me retrouve bien.
Bien sur ! Souvenez-vous que quand on était jeunes, il y avait souvent dans une fédération un animé qui était associé. On a connu Mickey aussi pour le judo. Aujourd'hui, associer le monde de Pokémon avec la fédération du judo, je ne vois que du positif, c'est du combat, c'est un sport de combat. C'est encore une fois le Japon.... Donc oui, il y a plein de choses et plein de synergies à créer.
"Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de relâcher cette pression qui est quand même intense..."
Mentalement, physiquement, ça va. De toute façon, comme je l'ai dit, après les Jeux de Paris 2024, c'est d'abord le plaisir qui m'anime de continuer. Je n'y vais vraiment pas pour me prendre la tête dans tout ce que j'ai pu connaître dans ma carrière. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de prendre du plaisir, de m'éclater, de profiter de mes derniers amours.
Bien sûr.
Je ne dis pas que je vais à Los Angeles pour perdre, mais je garde toujours à l'esprit que moi, j'ai donné pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de relâcher cette pression qui est quand même intense et vivre ces deux dernières années de la plus belle des manières.
Oui ! Après, mes enfants, bien sûr, ils vont toujours me pousser à y aller. Ma femme, elle est avec moi et puis elle m'accompagne, elle est à mes côtés, on ne fait qu'un. Donc, oui, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et puis, ils aiment bien voyager, ils aiment bien voir leur papa, c'est leur petite fierté.
Oui, ils en ont conscience parce que forcément, quand on se promène dans la rue, il y a ce jeu de photos ou d'échanges avec les gens. Mais je reste leur papa, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, que je suis là pour les reprendre quand ça ne va pas et puis surtout les épauler dans leur quotidien.
"La petite mort ? Bien sûr que c'est difficile de quitter ce qu'on a toujours connu."
La petite mort ? Bien sûr que c'est difficile de quitter ce qu'on a toujours connu. Moi, j'ai connu le haut niveau à l'âge de 14 ans. J'aime ce que je fais, j'aime ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et j'ai de la chance parce que j'ai eu des parents qui m'ont toujours fait réfléchir et penser qu'à un certain moment, ça peut s'arrêter, qu'à un certain moment, il y a un après judo et qu'il faut penser à son après carrière. J'ai construit mon avenir pendant toutes ces années. Donc, la crainte de se dire que je vais être inutile, non. Par contre, la crainte de l'inconnu du jour où ça s'arrête ou tu t'arrêtes plutôt, elle est compliquée parce que quand tu as connu un quotidien, une gymnastique tous les jours, c'est compliqué de se dire, c'est fini.
Je le fais naturellement sur les tapis quand j'y suis et que je vois des choses que je peux corriger ou apporter un peu ma vision, je le fais. Parce que ça me plaît et puis je le fais à travers la compétition que j'ai créée, les académies que je fais avec la Riner Camp. Donc oui, de toute façon, demain si on a besoin de moi au sein de la fédération, je le ferai encore plus, pas de problème.
On aura le temps d'en discuter.
"Sans ma femme, ça aurait été très compliqué de pouvoir performer tous les jours."
Quand vous avez une compagne qui vous suit toutes ces années, qui n'a pas l'occasion d'être au devant de la scène.... Quand on propose quelque chose à deux, c'est sympa aussi de la mettre à la lumière. Parce que sans ma femme, moi, ça aurait été très compliqué de pouvoir performer tous les jours. Donc c'était un moyen de faire une première chose avec elle, de sympathique, de différent, de découvrir ensemble quelque chose qu'on a fait plutôt bien puisqu'on avait quand même éclaté tous les scores. Donc c'était cool à faire. Et puis voilà, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de travailler, qui n'a pas peur d'aller de l'avant et de découvrir de nouvelles choses.