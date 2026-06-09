Teddy Riner : "Je ne dis pas que je vais à Los Angeles pour perdre, mais..."

La légende du sport français Teddy Riner nous a accordé une interview à l'occasion d'une association inattendue entre Pokémon et la Fédération française de judo...

Une rencontre inattendue. Vendredi 5 juin, Pokémon nous a donné rendez-vous au Dojo de Paris à la rencontre des judokas pour parler d'un partenariat inédit entre la licence japonaise et la Fédération française de judo pour la sortie de la nouvelle extension Méga-Évolution – Chaos Ascendant. Pendant plusieurs heures, les médaillés olympiques Amandine Buchard et Luka Mkheidze, tout juste titré d'ailleurs champion d'Europe dans les moins de 60kg, nous ont appris les rudiments du judo avec Frederic Lecanu à l'animation. Le tout en liant les attaques des Pokémon et les techniques de judo...

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Puis, nous nous sommes éclipsés quelques minutes en début d'après midi pour pouvoir discuter avec la légende française des tatamis, Teddy Riner, invité pour l'occasion. Entre Pokémon, JO 2028 et fin de carrière, le double champion olympique de Paris 2024 s'est confié....

La collaboration entre Pokémon et la Fédération Française de judo, est un mariage assez improbable... Quel est votre lien avec Pokémon et votre premier souvenir d'enfance ?

Mon premier souvenir d'enfance, c'est tout simplement quand Pokémon est sorti. Je pense que tout le monde de ma génération, tout le monde qui était au début de Pokémon, a goûté à Pokémon, c'est obligatoire. Donc moi, j'ai eu des cartes, j'ai regardé des dessins animés, comme tout enfant qui se respecte. Mais ce n'était pas la folie comme c'est le cas actuellement. Il y a eu ces collections de cartes, mais qui à l'époque n'étaient pas encore à un tel niveau maintenant. On avait ces cartes, mais on ne se disait pas que ça avait une valeur, c'était qui avait la plus belle.... Mais elles ont toutes été vendues (rires).

"Pikachu ? Quand on l'énerve bien, il sait faire péter les watts !"

A la maison vous avez des fans de Pokémon ? Avec vos enfants, est ce qu'on se bat pour les cartes ?

Mon fils ? C'est un fanatique de Pokémon, mais à un stade élevé, c'est-à-dire qu'il connaît tous les Pokémon, toute la définition de la carte. Il a, je crois, honnêtement, plus de 1 500 cartes. Il n'a plus assez de place à la maison, il a les statues, il a les jeux, le mec est Pokémon. Moi je n'étais pas à ce niveau-là, mais ça fait plaisir de voir l'intérêt pour Pokémon.

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Ma fille, elle n'est pas Pokémon, mais elle le devient à cause de son frère. Aujourd'hui, elle a commencé à constituer sa collection. Son frère lui en donne de temps en temps. Évidemment, je suppose que ce ne sont pas les plus belles cartes, mais elle aime Pokémon. Par exemple, mon fils qui lit beaucoup, ses marque-pages, c'est des cartes Pokémon. Moi, quand je voyage, j'essaie de lui ramener des cartes Pokémon. Malheureusement il m'est arrivé d'en ramener des fausses sans le savoir.... Lui, bien évidemment, le sait tout de suite, alors que moi, je ne vois pas, c'est difficile. Donc, c'est assez marrant.

Et votre Pokémon préféré ?

(Il nous coupe) Pikachu ! Moi, je suis brandé Pikachu. Je me retrouve en lui parce que c'est un Pokémon qui est ultra gentil, qui va se dépasser pour les autres et qui, quand on l'énerve bien, sait faire péter les watts ! Donc c'est le Pokémon où je me retrouve bien.

Ce lien aussi entre Pokémon et judo, ça peut être aussi pousser les jeunes à se lancer dans le judo, ça ouvre des portes ?

Bien sur ! Souvenez-vous que quand on était jeunes, il y avait souvent dans une fédération un animé qui était associé. On a connu Mickey aussi pour le judo. Aujourd'hui, associer le monde de Pokémon avec la fédération du judo, je ne vois que du positif, c'est du combat, c'est un sport de combat. C'est encore une fois le Japon.... Donc oui, il y a plein de choses et plein de synergies à créer.

"Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de relâcher cette pression qui est quand même intense..."

Vous allez bientôt reprendre la compétition dans quelques semaines, en Suisse à l'occasion du Grand Slam (au mois d'aout), comment allez-vous physiquement, mentalement ?

Mentalement, physiquement, ça va. De toute façon, comme je l'ai dit, après les Jeux de Paris 2024, c'est d'abord le plaisir qui m'anime de continuer. Je n'y vais vraiment pas pour me prendre la tête dans tout ce que j'ai pu connaître dans ma carrière. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de prendre du plaisir, de m'éclater, de profiter de mes derniers amours.

© Franck Derouda/SIPA (publiée le 08/06/2026)

C'est justement pour ça que vous avez très rapidement dit, en 2028, je vais le faire ?

Bien sûr.

Est-ce qu'il y aurait une petite déception tout de même, si jamais ça ne performe pas ?

Je ne dis pas que je vais à Los Angeles pour perdre, mais je garde toujours à l'esprit que moi, j'ai donné pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de relâcher cette pression qui est quand même intense et vivre ces deux dernières années de la plus belle des manières.

Est-ce qu'on a discuté aussi en famille de ce challenge de repartir pour quatre ans ?

Oui ! Après, mes enfants, bien sûr, ils vont toujours me pousser à y aller. Ma femme, elle est avec moi et puis elle m'accompagne, elle est à mes côtés, on ne fait qu'un. Donc, oui, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et puis, ils aiment bien voyager, ils aiment bien voir leur papa, c'est leur petite fierté.

Justement, est ce que vos enfants ont conscience que vous êtes Teddy Riner, la légende du sport français ?

Oui, ils en ont conscience parce que forcément, quand on se promène dans la rue, il y a ce jeu de photos ou d'échanges avec les gens. Mais je reste leur papa, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, que je suis là pour les reprendre quand ça ne va pas et puis surtout les épauler dans leur quotidien.

"La petite mort ? Bien sûr que c'est difficile de quitter ce qu'on a toujours connu."

Plusieurs sportifs ont évoqué leur après carrière et notamment Steve Mandanda qui a évoqué le fait de se sentir inutile... Est ce une crainte pour vous ?

La petite mort ? Bien sûr que c'est difficile de quitter ce qu'on a toujours connu. Moi, j'ai connu le haut niveau à l'âge de 14 ans. J'aime ce que je fais, j'aime ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et j'ai de la chance parce que j'ai eu des parents qui m'ont toujours fait réfléchir et penser qu'à un certain moment, ça peut s'arrêter, qu'à un certain moment, il y a un après judo et qu'il faut penser à son après carrière. J'ai construit mon avenir pendant toutes ces années. Donc, la crainte de se dire que je vais être inutile, non. Par contre, la crainte de l'inconnu du jour où ça s'arrête ou tu t'arrêtes plutôt, elle est compliquée parce que quand tu as connu un quotidien, une gymnastique tous les jours, c'est compliqué de se dire, c'est fini.

© Pokemon / Linternaute

Est-ce qu'un engagement auprès de la Fédération de judo, pour aider notamment les jeunes, ça pourrait vous plaire ?

Je le fais naturellement sur les tapis quand j'y suis et que je vois des choses que je peux corriger ou apporter un peu ma vision, je le fais. Parce que ça me plaît et puis je le fais à travers la compétition que j'ai créée, les académies que je fais avec la Riner Camp. Donc oui, de toute façon, demain si on a besoin de moi au sein de la fédération, je le ferai encore plus, pas de problème.

Et au-delà, vous avez déjà ouvert la porte à d’autres responsabilités en France...

On aura le temps d'en discuter.

"Sans ma femme, ça aurait été très compliqué de pouvoir performer tous les jours."

Vous avez fait une apparition sur Netflix avec votre femme dans Love is Blind. Quel bilan tirez-vous de l'expérience ?

Quand vous avez une compagne qui vous suit toutes ces années, qui n'a pas l'occasion d'être au devant de la scène.... Quand on propose quelque chose à deux, c'est sympa aussi de la mettre à la lumière. Parce que sans ma femme, moi, ça aurait été très compliqué de pouvoir performer tous les jours. Donc c'était un moyen de faire une première chose avec elle, de sympathique, de différent, de découvrir ensemble quelque chose qu'on a fait plutôt bien puisqu'on avait quand même éclaté tous les scores. Donc c'était cool à faire. Et puis voilà, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de travailler, qui n'a pas peur d'aller de l'avant et de découvrir de nouvelles choses.