UFC Maison-Blanche : Ciryl Gane prend la ceinture devant Donald Trump, les images

L'UFC a posé ses valises à la Maison-Blanche pour une soirée historique.

Dans la nuit du 14 au 15 juin, la pelouse sud de la Maison-Blanche accueillera l'UFC Freedom 250, une première pour un événement sportif professionnel au sein de la résidence présidentielle américaine. La soirée s'inscrit dans les célébrations du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance, mais coïncide surtout avec le 80e anniversaire de Donald Trump, ami proche du patron de l'UFC Dana White. Une structure géante de 30 mètres de haut a été spécialement installée pour abriter l'octogone.

Donald Trump s'était montré tellement enthousiaste à l'égard de l'installation que le président américain a laissé entendre qu'elle pourrait ne pas être démontée : "Nous sommes en train de construire quelque chose [...] de très attrayant. [...] Je me dis que nous ne la détruirons peut-être jamais..." Seuls 4 300 VIP et militaires étaient présents sur la pelouse, tandis qu'une fan zone de 85 000 personnes a été installée dans le parc voisin The Ellipse.

LENTRÉE DE CIRYL GANE À LA MAISON BLANCHE pic.twitter.com/6alRl12Um6 — ARENA (@MMArena_) June 15, 2026

Le Français Ciryl Gane vainqueur

Le Français Ciryl Gane a remporté la ceinture intérimaire UFC des poids lourds en dominant le Brésilien Alex Pereira par KO technique lors de la soirée de combats organisée à la Maison Blanche, à Washington. Gane a conclu le combat d'un puissant coup du droit au visage de son adversaire, à environ une minute et demie du deuxième round.

CE QUE CIRYL GANE A FAIT À PEREIRA MDRRR



CEST JUSTE CHOQUANT.

IL SEST DÉCHAINÉ SUR LUI ! pic.twitter.com/lD3GwZtsXx — ARENA (@MMArena_) June 15, 2026

La rencontre s'est déroulée devant le président américain Donald Trump. Cette victoire marque le retour au premier plan de Ciryl Gane, huit mois après un combat pour le titre stoppé dès le premier round. Son adversaire britannique Tom Aspinall n'avait pas pu continuer après que le Français lui avait involontairement mis deux doigts dans l'oeil. Gane reprend ainsi sa progression vers les sommets de la catégorie poids lourds.