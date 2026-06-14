UFC Maison-Blanche : Cyril Gane présent, heure, chaîne TV, carte des combats

L'UFC pose ses valises à la Maison-Blanche pour une soirée historique.

Dans la nuit du 14 au 15 juin, la pelouse sud de la Maison-Blanche accueillera l'UFC Freedom 250, une première pour un événement sportif professionnel au sein de la résidence présidentielle américaine. La soirée s'inscrit dans les célébrations du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance, mais coïncide surtout avec le 80e anniversaire de Donald Trump, ami proche du patron de l'UFC Dana White. Une structure géante de 30 mètres de haut a été spécialement installée pour abriter l'octogone.

Donald Trump s'est montré tellement enthousiaste à l'égard de l'installation que le président américain a laissé entendre qu'elle pourrait ne pas être démontée : "Nous sommes en train de construire quelque chose [...] de très attrayant. [...] Je me dis que nous ne la détruirons peut-être jamais..." Seuls 4 300 VIP et militaires seront présents sur la pelouse, tandis qu'une fan zone de 85 000 personnes sera installée dans le parc voisin The Ellipse. Les pesées officielles des combattants devraient quant à elles se tenir au pied du Lincoln Memorial.

Cyril Gane en Main Event, la carte

En main-event, le champion invaincu des poids légers Ilia Topuria (17V-0D) défendra sa ceinture face à l'Américain Justin Gaethje (27V-5D), détenteur du titre intérimaire. En co-main event, le Français Ciryl Gane (13V-2D) cherchera à se relancer face à Alex Pereira (13V-3D), ancien champion des poids moyens et mi-lourds qui fera ses débuts chez les poids lourds. La carte comprend également des combats impliquant Sean O'Malley, Michael Chandler ou encore Derrick Lewis.

Heure et chaîne TV

L'événement sera diffusé en intégralité sur RMC Sport 1, avec le début de la carte principale fixé à 1h du matin (heure française) dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin. L'abonnement digital à RMC Sport est proposé à partir de 9 euros par mois avec engagement de douze mois, ou 15 euros par mois sans engagement. La formule 100% numérique permet de suivre les combats sur ordinateur, tablette, mobile et TV connectée.