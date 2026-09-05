UFC Paris 2026 : carte des combats, heure et diffusion, toutes les infos

Le grand show de l'UFC fait son retour à Paris du côté de l'Accor Arena.

Pour la cinquième fois, l'UFC pose ses valises du côté de Paris avec une carte conséquente et des Français à la pelle, de quoi ravir le public de l'Accor Arena ce samedi 5 septembre. De grands moments sont attendus avec la légende du KSW en Pologne, Salahdine Parnasse qui va faire ses grands débuts à l'UFC en main event face à l'Australien Dan Hooker (36 ans), un vétéran du top 10 des -70kgs. "Je pense que j'arrive dans le timing parfait. C'est incroyable. Maintenant, il faut gagner, il faut performer et je pense que j'ai tous les atouts pour battre Dan Hooker. J'arrive à mon prime. Après, il y a toujours des choses à travailler. En MMA, tu apprends constamment, donc il faut faire attention à tout, ne rien laisser passer et rester vigilants sur les détails. Il faut être parfait le jour J. Tout peut arriver dans un combat, ça va vite donc il ne faut pas prendre les adversaires à la légère."

Le co-main event proposera également un combat 100% français dans la même catégorie entre Fares Ziam (29 ans) et Axel Sola (28 ans). On suivra également Morgan Charrière (30 ans) et le Brésilien Felipe Lima (28 ans) en -66kgs, le combat également d'Oumar Sy (30 ans) face au Lituanien Modestas Bukauskas (32 ans) en -93kgs et celui de Nora Cornolle (36 ans) contre la Polonaise Klaudia Sygula (27 ans) en -61kgs.

Trois autres Français feront également leur entrée à l'UFC lors de cette cinquième édition à Paris : Delphine Benouaich (31 ans) face à l'Argentine Sofia Montenegro (27 ans) en -52kgs, Michael Aljarouj (28 ans) contre l'Espagnol Fabia Sintes (32 ans) en -57 kgs et Matthieu Letho Duclos (31 ans) face au Brésilien Luis Felipe Dias (31 ans) en -84kgs.

La carte des combats

Mario Pinto vs. Ryan Spann

Kurtis Campbell vs Trevor Peek

Oumar Sy vs. Modestas Bukauskas

Nathaniel Wood vs. Mairon Santos

Fabia Sintes vs. Michael Aljarouj

Nora Cornolle vs. Klaudia Syguła

Luis Felipe Dias vs. Matthieu Letho Duclos

Delphine Benouaich vs. Sofia Montenegro

Dan Hooker vs. Salahdine Parnasse

Farès Ziam vs. Axel Sola

Michael Page vs. Nursulton Ruziboev

Punahele Soriano vs. Daniil Donchenko

Morgan Charrière vs. Felipe Lima

Losene Keita vs. Muhammad Naimov

A quelle heure et sur quelle chaîne suivre l'UFC Paris 2026 ?

Les combats de l'UFC Paris seront à suivre en exclusivité sur les chaînes du groupe RMC BFM, de 18h jusqu'en fin de soirée. La carte préliminaire sera diffusée de 18h à 20h30 sur les chaînes Twitch et YouTube d'RMC Sport. Dès 20h30, RMC Sport et RMC donneront le coup d'envoi de la soirée et à partir de 22h30, RMC Découverte retransmettra en direct et en clair les principaux combats de cet UFC Paris 5