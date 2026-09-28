Benjamin Satterley : de quoi est mort le catcheur "PAC" ?

Triste nouvelle ce lundi pour les fans de catch avec le décès de Benjamin Satterley.

"PAC", son nom sur le ring, est mort dans la nuit de dimanche à lundi. Benjamin Satterley, de son vrai nom, était un catcheur anglais engagé de la ligue All Elite Wrestling qui a annoncé son décès dans un communiqué. "La All Elite Wrestling a le regret d'annoncer le décès de Benjamin Satterley, alias PAC ", a écrit l'AEW sur ses réseaux sociaux. " Originaire de Newcastle-upon-Tyne, en Angleterre, Satterley a débuté sa carrière de catcheur en 2004 et a ensuite évolué au sein de promotions de catch du monde entier, captivant les fans grâce à ses prises aériennes innovantes et à son incroyable talent sur le ring. PAC a signé avec l'All Elite Wrestling en 2019, a remporté plusieurs titres de champion de l'AEW et a disputé certains des combats les plus mémorables de l'histoire de l'AEW. Nous adressons nos condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Satterley."

Pour le moment, aucune information sur la nature de sa mort n'a été communiquée. Le catcheur était encore sur le ring ce samedi où il affrontait Andrade El Ídolo pour le titre de champion national de l'AEW.

À jamais le dernier match de PAC



Ce nétait que samedi, contre Andrade El Idolo, à All Out



Cet homme doit devenir champion du monde à l'avenir , disait Andrade à propos de Benjamin Satterley après leur rencontre pic.twitter.com/HSuRxscnwi https://t.co/rhhQeRGX9U — Bernard Colas (@BernardCls) September 28, 2026

Débutant sa carrière en 2004 en Angleterre, cette dernière a pris un tournant lorsqu'il a rejoint la WWE et son show NXT sous le nom d'Adrian Neville. Il y est devenu champion de NXT en 2014. Il a ensuite rejoint le roster principal sous le nom de Neville et est devenu deux fois champion Cruiserweight. Il quittera finalement la WWE quelques années plus tard en 2018 pour retrouver le circuit indépendant, avant de devenir l'une des premières recrues de la All Elite Wrestling en 2019. PAC y a remporté une fois le championnat All-Atlantic, devenu depuis le championnat International, ainsi que deux fois le championnat Trios.