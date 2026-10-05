Mondiaux de judo 2026 : le programme complet et la diffusion TV, sans Teddy Riner
Blessée, la star française ne participe pas aux Mondiaux à Bakou.
Les championnats du monde de judo se disputent à Bakou en Azerbaidjan du 4 au 11 octobre, sans Teddy Riner, blessé à l'épaule, mais avec une équipe de France ambitieuse. Au total, 642 athlètes représentant 97 pays y sont attendus dont six Français qui ont gagné une médaille individuelle aux JO de Paris 2024 : Luka Mkheidze (-60 kg), Joan-Benjamin Gaba (-73 kg), Shirine Boukli (-48 kg), Sarah-Léonie Cysique (-57 kg), Clarisse Agbégnénou (-63 kg), Romane Dicko (+78 kg) et Maxime-Gaël Ngayap Hambou (-90 kg). Le but étant d'essayer de marquer des points précieux pour le classement mondial IJF de la période de qualification olympique qui permettra l'attribution de quotas pour les épreuves de judo aux JO de LA28.
Le programme complet des Mondiaux de judo
- Lundi 5 octobre
- Catégories au programme : -52 kg femmes et -66 kg hommes
- Judokas français engagés : Daikii Bouba et Kelvin Ray (-66 kg hommes)
- Tours préliminaires : 10h00
- Bloc final : 18h00
- Mardi 6 octobre
- Catégories au programme : -57 kg femmes et -73 kg hommes
- Judokas français engagés : Sarah-Léonie Cysique (-57 kg femmes) ; Joan-Benjamin Gaba et Dayyan Boulemtafes (-73 kg hommes)
- Tours préliminaires : 10h30
- Bloc final : 18h00
- Mercredi 7 octobre
- Catégories au programme : -63 kg femmes et -81 kg hommes
- Judokas français engagés : Clarisse Agbégnénou et Manon Deketer (-63 kg femmes)
- Tours préliminaires : 10h30
- Bloc final : 18h00
- Jeudi 8 octobre
- Catégories au programme : -70 kg femmes et -90 kg hommes
- Judokas français engagés : Clémence Émé (-70 kg femmes) ; Maxime-Gaël Ngayap Hambou et Aleksa Mitrovic (-90 kg hommes)
- Tours préliminaires : 10h30
- Bloc final : 18h00
- Vendredi 9 octobre
- Catégories au programme : -78 kg femmes et -100 kg hommes
- Judokas français engagés : Kaila Issoufi et Audrey Tcheuméo (-78 kg femmes)
- Tours préliminaires : 10h30
- Bloc final : 18h00
- Samedi 10 octobre
- Catégories au programme : +78 kg femmes et +100 kg hommes
- Judokas français engagés : Romane Dicko et Léa Fontaine (+78 kg femmes)
- Tours préliminaires : 11h30
- Bloc final : 18h00
- Dimanche 11 octobre
- Catégories au programme : Épreuve par équipes mixte
- Judokas français engagés : Équipe de France
- Tours préliminaires : 9h30
- Bloc final : 18h00
Heure et chaîne TV
Les Mondiaux sont diffusés toute la journée sur les chaînes du groupe RMC