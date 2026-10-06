Sarah-Léonie Cysique : évacuée sur civière aux Mondiaux de judo, son état de santé

Sarah-Léonie Cysique est tombée lourdement sur la tête aux Mondiaux de judo ce mardi 6 octobre.

Une image douloureuse. Sarah-Léonie Cysique a été évacuée sur une civière lors de la demi-finale des -57 kg des Mondiaux, à Bakou (Azerbaïdjan) ce mardi 6 octobre et doit déclarer forfait pour la médaille de bronze. La Japonaise Akari Omori a lancé une attaque de hanche (harai-goshi) qui a renversé littéralement la Française, retombant lourdement sur la tête et sa nuque. La Française, double médaillée olympique, a été emmenée en ambulance à l'hôpital pour des examens complémentaires. Sur le tatami, les médecins sont venus lui placer une minerve sur le cou avant de l'évacuer.

Sarah-Léonie Cysique sincline face à Akari Omori en finale ! La Française a été surprise par la Japonaise dès le début du combat ! Elle semble sêtre blessée sur laction En espérant quelle puisse tenir sa place pour le combat pour la médaille de bronze ! ON EST EN DIRECT sur RMC Sport 1 ! — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) October 6, 2026

Si l'action a été validée par ipon, les conséquences pourraient être dangereuses pour la judokate française. On attend désormais des nouvelles rassurantes sur son état de santé. Romane Dicko qui combattra samedi en + 78 kg était à ses côtés jusqu'à ce qu'elle monte dans l'ambulance.