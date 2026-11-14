UFC 334 : heure du combat de Ciryl Gane, carte complète et diffusion TV

Le Français Ciryl Gane est attendu cette nuit pour défendre sa ceinture.

C'est un grand moment pour le MMA français dans un Madison Square Garden bouillant dans la nuit du 14 au 15 novembre. Ciryl Gane affronte Josh Hokit, l'étoile montante chez les Lourds, mais qui n'a pas encore démontré son plein potentiel. Devenu officiellement champion incontesté des poids lourds de l'UFC avec l'abandon du titre par Tom Aspinall il y a quelques semaines, Ciryl Gane va avoir l'occasion de défendre et de légitimer sa ceinture contre Josh Hokit.

"Ciryl Gane va vouloir bouger et danser autour de moi, mais je vais trouver un moyen de mettre les mains sur lui d'une manière ou de l'autre", promet Josh Hokit à RMC. "Que ce soit en striking ou en lutte, je vais y arriver. Et quand je vais y arriver, ça ne sera pas joli. (...) Il mesure 1,93m, il a de longs bras, il est agile, rapide. Moi je ne fais que 1,85m, je suis plus petit que lui. Chaque personne au monde sait quel est le chemin de victoire pour moi: c'est de pourrir le combat."

La carte de l'UFC 334

Carte préliminaire - 00h30

Donte Johnson vs César Almeida (-84kg)

Jim Miller vs Terrance McKinney (-70kg)

Drew Dober vs Chris Duncan (-70kg)

Stephen Thompson vs Charles Radtke (-77kg)

Carte principale - 3h

Luis Gurule vs Bilal Hasan (-57kg)

Uros Medic vs Kevin Holland (-77kg)

Caio Borralho vs Yousri Belgraoui (-84kg)

Kayla Harrison vs Amanda Nunes (ceinture mondiale des -61kg)

Ciryl Gane vs Josh Hokit (ceinture mondiale des -120kg)

Heure et diffusion TV

Début de la carte préliminaire à 0h30. La carte principale débute à 3h. Le combat entre Gane et Hokit ne sera pas avant 5h. Tout est à suivre sur RMC sport.