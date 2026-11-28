Le catcheur australien Bronson Reed est mort vendredi 27 novembre à l'âge de 38 ans, a annoncé la WWE. Selon la fédération, la mort de l'athlète, de son vrai nom Jermaine Haley, est due à des complications médicales, sans plus de précisions pour l'instant.

Une étoile du catch s'en est allée. La World Wrestling Entertainment (WWE) a annoncé la mort de Bronson Reed, 38 ans, survenue vendredi, rapporte la BBC le 28 novembre 2026. La fédération évoque des complications médicales, sans donner davantage de détails sur les circonstances de son décès.

Dans son hommage, la WWE décrit "une personne formidable, un père de famille dévoué et un collègue apprécié". La fédération a adressé ses condoléances à la famille du catcheur, en particulier à son épouse Paige, enceinte, et à leur fille.

L'hommage de Kevin Owens et des légendes du catch

Le soir même, la WWE a rendu hommage au catcheur lors de son gala à l'Akins Ford Arena d'Athens, en Géorgie, aux États-Unis. La soirée s'est ouverte sur le traditionnel hommage des dix coups de cloche. Le Canadien Kevin Owens a combattu avec un brassard au nom de "Bronson", puis a pris la parole devant le public. "Nous avons eu de la chance de t'avoir et tu vas énormément nous manquer", a-t-il lancé. Il a aussi appelé les spectateurs à prendre soin les uns des autres.

Plusieurs légendes du catch ont réagi sur les réseaux sociaux. Ric Flair, seize fois champion du monde, a regretté la disparition d'"un autre soldat de notre métier qui nous a quittés bien trop tôt". Diamond Dallas Page, membre du Hall of Fame de la WWE, a dit avoir aussitôt pensé à Eddie Guerrero, emporté par une insuffisance cardiaque en 2005, lui aussi à 38 ans. Il était alors l'une des stars de la fédération.

Du circuit indépendant à la WWE

Selon plusieurs médias spécialisés dans le catch, Bronson Reed se remettait de blessures subies début novembre lors de l'événement Crown Jewel, organisé à Riyad, en Arabie saoudite. Il ne combattait pas ce soir-là, mais avait été projeté de la scène à travers des tables pendant une bagarre. Aucun lien n'a été établi à ce stade entre ces blessures et sa mort.

Jermaine Haley avait fait ses débuts sur le circuit indépendant sous les noms de Jonah Rock et de J-Rock, avant de signer à la WWE en 2019. Libéré de son contrat en 2021, il était revenu dans la fédération un an plus tard et y avait remporté en 2024 la bataille royale en mémoire d'André the Giant. Sa mort survient quelques mois après celle de l'Anglais Benjamin Satterley, décédé en septembre à l'âge de 40 ans.