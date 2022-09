"UFC Paris : résultats, replay... Le résumé du show"

UFC PARIS. Le show MMA de l'UFC a été spectaculaire, retrouvez les résultats, les images fortes et le replay du show.

La soirée était particulièrement attendue des fans de MMA en France. Samedi 3 septembre 2022 au soir, 12 000 spectateurs ont mis le feu à l'antre de l'Accor Arena (Bercy), à Paris, sous les yeux de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, présente pour l'occasion. Tout s'est passé parfaitement, de la victoire de Ciryl Gane lors du "main event", à la Marseillaise entonnée par la foule en délire pendant son combat, en passant par la belle réussite des Français. La soirée, organisée à la perfection, a été une très belle réussite pour ce premier événement de l'UFC organisé dans la capitale française.

Le point d'orgue de la soirée a, sans aucun doute, été la victoire par KO de Ciryl Gane. Son adversaire du soir était, pourtant, un client très sérieux. L'Australien Tai Tuisava, n°3 mondial, pouvait compter sur son expérience (15 victoires et trois défaites au compteur). Cela n'a pas suffi : Ciryl Gane l'a mis KO au 3e round. Le numéro un mondial avait, auparavant été mis en difficulté par son adversaire lors de la 2e reprise. Mais son abnégation et le soutien de la salle acquises à sa cause ont eu raison de la défense de l'Australien. "Je l'ai travaillé partout. J'ai fait un gros travail de sape, je suis allé le chercher physiquement et je suis passé en mode guerrier quand il m'a mis en difficulté. J'ai fini par l'user et le faire tomber.

Les autres Français ont également brillé. Ainsi, les cinq participants tricolores ont tous triomphé. Retrouvez tous les résultats de cette première soirée de l'UFC à Paris et toutes les images de l'événement dans cet article... Et pour voir le replay du show, il faut se rendre sur la plateforme de RMC Sport

En dehors du main event opposant Ciryl Gane à Tai Tuisava, de nombreuses oppositions ont eu lieu samedi 3 septembre 2022. Voici tous les résultats de la soirée.

Carte principale :

Heavyweight – Ciryl Gane bat Tai Tuivasa par KO

Middleweight – Robert Whittaker bat Marvin Vettori par décision unanime

Middleweight – Nassourdine Imavov bat Joaquin Buckley par décision unanime

Middleweight – Roman Kopylov bat Alessio Di Chirico par KO

Featherweight – William Gomis bat Jarno Errens par décision majoritaire

Featherweight – Nathaniel Wood bat Charles Jourdain par décision unanime

Carte préliminaire :

Middleweight – Abusupiyan Magomedov bat Dustin Stoltzfus par TKO

Lightweight – Nasrat Haqparast bat John Makdessi par décision

Lightweight – Fares Ziam bat Michal Figlak par décision unanime

Lightweight – Benoît Saint-Denis bat Gabriel Miranda par TKO

Bantamweight – Cristian Quinonez bat Khalid Taha par TKO

Featherweight (féminin) – Stéphanie Egger bat Ailin Perez par soumission

La soirée de l'UFC Paris a été une belle réussite. Voici, pêle-mêle, quelques images des différents combats, diffusés par RMC Sport :