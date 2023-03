Ciryl Gane vs Jon Jones : heure, chaîne TV... Toutes les infos sur le combat de l'UFC 285

Jon Jones est de retour dans la cage trois ans après être parti samedi 4 mars aux Etats-Unis pour affronter Ciryl Gane avec un enjeu majeur, le titre mondial des poids lourds.

Au départ, Jon Jones devait affronter Francis Ngannou le champion du monde des poids lourds. Mais le Camerounais a décidé de se retirer laissant ainsi sa ceinture vacante. Qui désigner pour affronter l'icone Jon Jones ? Tous les regards se sont tournés vers l'ovni français Ciryl Gane. Certes défait par Francis Ngannou le 23 janvier 2022 pour le titre mondial, le Vendéen s'est révélé être le meilleur représentant. Car malgré son mètre 93 et ses 112kg, en face, il affrontera "l'invaincu" et celui que l'on décrit comme le Michael Jordan ou le Mohammed Ali de la discipline, Jon Jones. Avec ses 8 victoires (3 par Ko, 2 par soumission et 3 par décision), le géant français parait presque tout petit.

Jon Jones c'est le plus jeune champion de l'histoire, le plus couronné. Il n'a jamais été soumis, il n'a jamais été mis KO. Il ne connait pas l'échec et l'Américain a régné en maître sur la catégorie des mi-lourds. Il n'a subi qu'une seule défaite et celle-ci par disqualification en raison d'un coup non-autorisé. Dans la cage, il était clinique, sa technique quasi-parfaite. Mais il s'est absenté trois années. Durant cette période, il s'est fixé un nouvel objectif, revenir combattre dans la catégorie reine, celle des poids lourds. Il a donc pris du poids pour être dans la norme requise par l'UFC et disputera son premier combat contre Ciryl Gane le week-end du 4-5 mars.

Aux Etats-Unis et avec le décalage horaire qui sépare Las Vegas de Paris, le combat opposant Ciryl Gane à Jon Jones est prévu le samedi 4 mars. Parallèlement en France, ce combat aura lieu le dimanche 5 mars.

9h séparent Las Vegas de Paris. Prévu à 15h le samedi 4 mars dans le Nevada, le combat Ciryl Gane - Jon Jones sera en France programmé simultanément à 6h00 du matin.

RMC Sport est la chaîne qui détient en France les droits pour ce combat UFC. Le canal est néanmoins payant. RMC a de plus mis en place le "pass combat" à hauteur de 10 euros qui permet d'assister à la confrontation.

Plus de télévision ? L'ordinateur ou les téléphones sont des outils incontournables sur lesquels il est possible d'accéder à la plateforme digitale de RMC Sport, diffuseur du combat.

Le siège de l'Ultimate Fighting Championship (UFC) se situe à Las Vegas. Et pour le show, quoi de mieux qu'un stade à Vegas ? Le combat pour la gloire se disputera dans la T-Mobile Arena.