Ciryl Gane vs Jon Jones : Jones expédie Gane, le résumé vidéo du combat de l'UFC 285

Jon Jones n'a pas fait de détails samedi pour son retour dans la cage trois ans après son dernier combat, martyrisant en une minute Ciryl Gane pour empocher le titre mondial des poids lourds.

Il n'y a pas eu match samedi à Las Vegas entre Jon Jones et Ciryl Gane. L'icone, plus jeune champion UFC de l'histoire a fait un retour fracassant pour expédier le combat en à peine deux minutes. L'Américain a emmené le Français au sol, Jones le bloquant contre les limites du ring avant de le contraindre à la soumission sur une technique d'étranglement, dite de la "guillotine". "J'avais l'assurance qu'en l'emmenant au sol, le combat serait facile pour moi. Je savais ce que j'avais à faire", a commenté le "GOAT' après le combat, lui qui ne compte toujours qu'une seule défaite au compteur pour 27 victoires en UFC.

Jon Jones est le plus jeune champion de l'histoire, le plus couronné. Il n'a jamais été soumis, il n'a jamais été mis KO et l'Américain a régné en maître sur la catégorie des mi-lourds. Il n'a subi qu'une seule défaite et celle-ci par disqualification en raison d'un coup non-autorisé. Gane n'a pas fait le poids et la tenue d'un nouveau combat pour la conquête d'une couronne mondiale semble désormais bien éloignée. Le Nantais devra sans doute conquérir un nouveau titre intérimaire pour cela...