Tony Yoka - Carlos Takam : heure, chaîne TV... Les infos du combat

Après avoir essuyé un premier revers dans le monde professionnel de la boxe en mai 2022, Tony Yoka a suivi une préparation intensive dans l'optique de se relancer pour son retour à Paris contre Carlos Takam. Le combat est prévu ce samedi soir à Paris.

Tony Yoka affrontera un adversaire qu'il connait bien. Il retrouvera sur le ring un ancien partenaire d'entrainement, Carlos Takam, de 12 ans son aîné. Ce boxeur camerounais est très expérimenté avec 47 combats (39 victoires, 7 défaites et un nul). Le Parisien arrivera avec des envies revanchardes. "Il faut que je boxe, que j'aie un gros combat et une grosse victoire", a-t-il expliqué devant la presse. "Je ne pense pas au fait de pouvoir perdre ce combat, ce n'est pas possible".

Parce que Tony Yoka a été surpris et touché en mai 2022 en encaissant face à Martin Bakole la première défaite de sa carrière professionnelle. Depuis, le champion olympique de 2016 n'a plus combattu sur le ring. Mais le boxeur s'est entrainé de longs mois aux Etats-Unis. Il a "hâte de reboxer. J'ai envie de montrer que j'ai bossé, que j'ai eu une défaite et que je peux rebondir", a-t-il témoigné. Il aurait "complètement digéré" son échec de l'an passé.

Après sa défaite en mai 2022 contre Martin Bakole, le géant français a décidé de signer un retour sur le ring chez lui non pas à Bercy mais au Zénith de Paris pour combattre Carlos Takam.

Les sports de combat continuent d'être promu au mois de mars 2023. Une semaine après la défaite en UFC de Ciryl Gane, c'est au tour de la boxe de s'illustrer avec Tony Yoka. Le poids lourd français affronte Carlos Takam samedi 11 mars lors d'une soirée diffusée sur Canal+.

Les billets s'achètent en principe directement sur le site ticketmaster. Le minimum qu'il faut débourser pour assister à ce duel est une somme qui équivaut à 59€.

Le début de l'évènement ne devrait pas débuter avant 19h30, le combat pourrait même commencer aux alentours de 20h avec les introductions des deux participants.

Ce combat sera diffusé par Canal + qui a acheté les droits de cette confrontation. Il faudrait idéalement être abonné à MyCanal pour profiter du spectacle.

Canal + a déjà mis en place des canaux accessibles sur Iphone ou Android sur lesquels il sera bien entendu possibles de suivre le combat entre Tony Yoka et Carlos Takam. Il faut pour cela être abonné au service MyCanal.