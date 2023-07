Erwan Bitton : l'espoir tricolore du MMA est décédé, quelles sont les causes de sa mort ?

La Fédération française de MMA a annoncé dans un communiqué le décès du combattant MMA, Erwan Bitton.

Il n'avait que 20 ans. Erwan Bitton est décédé ce week-end a ainsi révélé la Fédération française de MMA. Il était l'un des espoirs de cette discipline qui continue de prendre en dimension dans l'hexagone. Dans le milieu amateur, le membre de la Bushido Académie restait sur 5 succès consécutifs et une troisième place aux championnats de France amateur. Il avait aussi remporté il y a peu, la MMA League de Miramas.

Les causes de sa disparition sont encore inconnues. Mais la fédération a déjà tenu à lui rendre hommage. "Erwan restera à jamais dans nos mémoires en tant que compétiteur engagé et volontaire. En ces moments difficiles, nos pensées vont à sa famille ainsi qu'à ses proches et amis", a publié sur Instagram l'instance tricolore. En dehors de la MMA, c'était un garçon investi dans d'autres activités sportives telles que la musculation et l'haltérophilie. Il a également figuré dans l'équipe de rugby à XIII au sein du SO Avignon.