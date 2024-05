WWE Backlash à Lyon : heure, combats... Toutes les infos du show de catch

Pour la première fois, la WWE fera étape en France, à Lyon. Retrouvez toutes les infos et le programme complet.

C'est une première que beaucoup de fans de catch en France et en Europe attendaient. Le plus grand show mondial de catch, la franchise américaine WWE, débarque en France ce samedi 4 mai à Lyon, dans la LDLC Arena de Décines, avec son événement Premium Live Event "Backlash". Cette soirée d'exception sera précédée la veille par le show hebdomadaire de la WWE, "Smackdown", également à la LDLC Arena.

C'est la première fois que la WWE décide d'organiser une de ses étapes officielles et retransmises dans l'hexagone. Il y a un peu plus d'un an, en avril 2023, un premier show avait eu lieu à Bercy, mais non transmis. Les catcheurs présents avaient alors été surpris de l'engouement suscité par le catch en France et par l'ambiance dans les tribunes. La réussite de cet événement avait alors poussé les organisateurs et les instances de la WWE à réfléchir à une étape officielle en France.

Les organisateurs de la WWE attendent en tout cas beaucoup de cette première en France. "Si la France est à la hauteur, on va assurément ajouter le pays sur la liste de 'il faut qu'on y retourne d'une manière plus grande encore très bientôt.' J'ai hâte d'y être" a indiqué Paul Levesque, en charge du contenu à la WWE, à le10sport.

Un mois après la grand-messe de la Wrestlemania, la "carte", la liste des catcheurs et catcheuses présentes, commence à se dessiner pour ce Backlash de Lyon. Lauréat de la ceinture incontestée de la WWE, Cody Rhodes défendra pour la première fois son titre depuis qu'il l'a acquis aux dépens de Roman Reigns. Il affrontera AJ Styles. Damian Priest, vainqueur de la ceinture poids lourds, sera contre Jey Uso.

Deux matchs sont déjà annoncés pour la soirée du vendredi 3 mai, avec Cody Rhodes contre Shinsuka Nakamura, et Jey Uso face à Drew McIntyre.

Où peut-on voir le Backlash de la WWE à Lyon ?

Le show Backlash de la WWE sera retransmis en France sur le WWE Network en exclusivité et en direct à partir de 19 h 00. Il sera également retransmis en différé, le mardi 7 mai à 20 h 55 sur AB1 commenté par Philippe Chéreau et Christophe Agius.

La soirée hebdomadaire du vendredi 3 mai sera elle retransmise en intégralité sur AB1 à partir de 20h55, soit en léger différé puisque le show commencera à 19h sur place.

Quel est le programme du WWE Backlash de Lyon ?

Ce samedi 4 mai, la WWE présente son premier Premium Live Event après Wrestlemania 40 et son premier PLE en France, Backlash. La compagnie américaine posera ses valises sur le sol français le vendredi pour un épisode de smackdown inédit.

La France s'apprête à vivre un moment d'histoire. L'hexagone va pour la première fois de son histoire accueillir un épisode de Smackdown et un PLE de la WWE en direct. Au programme le nouveau champion du monde indisputé, Cody Rhodes fera face à AJ Styles. Pour l'anecdote, le phenomenal one avait battu le père de Cody Rhodes, Dusty Rhodes en 2003 pour devenir champion NWA. 21 ans après, Styles est toujours là, mais cette fois-ci face au fils. Star absolue et légende de son sport, Randy Orton sera présent en équipe avec Kevin Owens pour faire face à la Bloodline 2.0 (Solo Sikoa et Tama Tonga).

LES DERNIÈRES INFOS DE BACKLASH 2024

La LDLC Arena de Lyon-Décines s'apprête à vibrer pour l'épisode de Smackdown puis WWE Backlash le samedi. La WWE présente ici son premier PLE après Wrestlemania 40 qui doit faire rentrer la compagnie américaine dans une nouvelle ère selon Triple H. POur l'instant 4 titres seront défendus pendant Backlash qui compte 6 matchs sur sa carte. La veille lors de l'épisode de Smackdown, les titres par équipes seront remis en jeu également.

À QUELLE HEURE ET SUR QUELLE CHAÎNE VOIR WWE BACKLASH 2024 ?

WWE Backlash 2024 sera diffusé sur le WWE Network en exclusivité et en direct à partir de 19 h 00. L'abonnement est au prix de 11 euros par mois et regroupe tous les PLE de l'histoire de la compagnie ainsi que des documentaires exclusifs. En France Backlash sera diffusé sur AB1 le mardi 7 mai à 20 h 55 commenté par Philippe Chéreau et Christophe Agius. Les deux hommes seront en ringside pour commenter le show.

L'épisode de Smackdown sera diffusé en différé sur AB1 à partir de 20 h 55 ce vendredi avec toujours derrière le micro Philippe Chéreau et Christophe Agius, le show débutera quant à lui à 19 h 00.

PROGRAMME DE WWE BACKLASH 2024

Le programme complet du WWE Backlash de Lyon est le suivant :

Singles Match – WWE World Heavyweight Championship

Damian Priest (C) vs Jey Uso

Singles match – Undisputed WWE Universal Championship

Cody Rhodes (C) vs AJ Styles

WWE Women's Tag Team Championship

Kabuki Warriors (Kairi Sane & Asuka) vs Jade Cargill et Bianca Belair

Tag Team Match

Kevin Owens et Randy Orton vs Tama Tonga et Solo Sikoa

Triple menace – WWE Women's champion