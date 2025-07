Mort de Hulk Hogan : de quoi est décédée la légende du catch ?

Le célèbre catcheur américain, Hulk Hogan, est mort ce jeudi 24 juillet 2025, à 71 ans, annonce la presse américaine.

Il a fait le show dans le ring pendant des années. Hulk Hogan est mort, a annoncé la presse américaine ce jeudi 24 juillet. La légende du catch âgée de 71 ans serait décédée de suites d'un arrêt cardiaque à son domicile en Floride. D'après les informations de TMZ Sports, les secours sont intervenus au domicile du catcheur ce jeudi matin avant de le transporter dans une civière jusque dans une ambulance pour le conduire à l'hôpital. Hulk Hogan a été déclaré mort une fois à l'hôpital, malgré sa prise en charge par les médecins. La police doit tenir une conférence de presse pour donner des informations complémentaires dans les prochaines heures.

Le décès de Hulk Hogan intervient seulement quelques semaines après la circulation de rumeurs selon lesquelles il se trouvait dans le coma. L'épouse de l'icône de la World Wrestling Entertainment (WWE) avait démenti ces fausses informations, assurant que le cœur du combattant à la retraite était "fort". Le septuagénaire se remettait de récentes opérations chirurgicales, notamment au cou, ayant eu lieu en mai, toujours selon TMZ.

Hulk Hogan a contribué à faire du catch la discipline telle qu'on la connait aujourd'hui : un divertissement familial. Il a été l'un des premiers à faire vibrer les spectateurs, petits et grands, avec ses performances très théâtralisées. L'engouement autour du catcheur a commencé en 1984 au championnat du monde des poids lourds et n'a jamais faibli par la suite. L'homme reconnaissable par son carré blond platine, sa moustache et son bandana a été sacré champion du monde de catch à 12 reprises : six fois Champion du monde poids-lourd de la WWF et six fois Champion du monde poids-lourd de la WCW.

Le palmarès et la célébrité de Hulk Hogan lui ont valu une intronisation au Hall of Fame de la WWE en 2005. L'Américain a toutefois perdu sa place en 2015 après un scandale mêlant commentaires racistes et sextape secrète révélée au public. Il a pu retrouver une place dans le Temple du catch en 2020 en tant que membre de la New World Order (NWO).

Du ring de catch aux meetings de Donald Trump

Hulk Hogan a mis fin à sa carrière professionnelle en 2013, mais il a longtemps continué à monter sur le ring pour des combats de démonstration, notamment pour la World Wrestling Entertainment entre 2014 et 2015, puis entre 2018 et 2025. Ces dernières années, il était surtout présent en tant qu'ambassadeur. Outre les rings de catch, Hulk Hogan est monté sur d'autres scènes. Il a profité de plusieurs apparitions au cinéma (Rocky 3, Cadence de combat...) et à la télé dans des séries (L'Agence tous risques, Walker, Texas Ranger, Alerte à Malibu ou Caraïbes offshore). Il a également été producteur et présentateur d'un jeu télévisé intitulé "Hulk Hogan's Celebrity Championship Wrestling" et a été le personnage principal d'une téléréalité sur sa vie privée.

L'une des dernières grandes scènes de Hulk Hogan remonte à la campagne présidentielle américaine. En tant que fervent défenseur de Donald Trump, le catcheur a été invité à plusieurs meetings pour électriser la foule. La scène du catcheur déchirant sa chemise en plein discours lors de la Convention nationale républicaine de 2024 pour laisser apparaître un maillot de supporteur de Donald Trump reste un moment fort de la campagne dans le camp du Parti républicain. L'image avait fait le tour des États-Unis en seulement quelques heures.