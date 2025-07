Racisme, sextape, stéroïdes... Les frasques de la légende du catch Hulk Hogan

Célèbre catcheur américain, Hulk Hogan est décédé jeudi 24 juillet et laisse derrière lui quelques casseroles.

Icône planétaire du catch dans les années 1980 et 1990, Hulk Hogan, de son vrai nom Terry Bollea est mort ce jeudi 24 juillet aux Etats-Unis. Longtemps resté un héros pour des millions de fans, arborant son éternel bandana jaune. Mais derrière le personnage et le showman, se cachait une réalité bien moins glorieuse, rythmée par scandales, excès et controverses.

L'un des épisodes les plus retentissants de sa descente aux enfers remonte à au début des années 2010 lors de la diffusion d'une vidéo intime. Des enregistrements audio mettent Hogan dans l'embarras avec des propos ouvertement racistes, évoquant notamment la relation de sa fille avec un homme noir. Relayés par le National Enquirer, les propos sont édifiants : "Je n'ai pas deux poids deux mesures. Je veux dire que je suis raciste, à un certain point, putains de nègres. Je crois que nous sommes tous un petit peu racistes : putains de nègres" avait-il conclu... La WWE, soucieuse de son image, rompt immédiatement tout lien avec la star, l'effaçant de son Hall of Fame et de ses plateformes officielles avant de finalement le remettre très discrètement quelques années plus tard.

Mais ce n'est pas là sa première controverse. Déjà en 1991, lors du procès retentissant contre le Dr George Zahorian, fournisseur notoire de stéroïdes à plusieurs catcheurs, Hogan est appelé à témoigner. Il admet alors avoir consommé ces substances dopantes pendant une grande partie de sa carrière. Bien qu'il évite des poursuites pénales, son image était durablement écornée.

En 2012, une sextape mettant en scène Hogan avec Heather Clem, alors épouse de son ami Bubba the Love Sponge, est divulguée par le site Gawker. Outré par cette atteinte à sa vie privée, il poursuit le média et obtient un verdict historique en sa faveur historique en 2016 avec 140 millions de dollars de dommages et intérêts.

Enfin, son rapprochement avec Donald Trump ces dernières années a également été très mal vécu par certains fans, le rejetant totalement.