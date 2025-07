Linda, Sky, Brooke... Qui sont les femmes et enfants de Hulk Hogan ?

Le catcheur avait deux enfants et s'est marié à trois reprises.

Décédé ce jeudi 24 juillet, Hulk Hogan s'est marié en 1983 à Linda Claridge, mannequin et personnalité médiatique. Le catcheur a longtemps affiché l'image d'une famille unie. Le couple a eu deux enfants à travers de cette union Brooke, née en 1988, et Nick, né en 1990. Mais derrière les apparences d'une dynastie du divertissement – notamment popularisée par leur télé-réalité Hogan Knows Best dans les années 2000, plusieurs tensions étaient présentes.

En 2007, une tragédie vient secouer la famille : Nick, alors âgé de 17 ans, provoque un grave accident de voiture qui plonge son passager dans le coma. L'affaire fait grand bruit et expose les failles de la famille iconique. Nick sera finalement condamné à huit mois de prison. Peu après cet évènement, Linda demande le divorce, mettant fin à 24 ans de mariage.

Durant l'année 2010, Hogan tourne la page avec Jennifer McDaniel, maquilleuse professionnelle de 20 ans sa cadette. Leur mariage, plus discret, semble se passer dans la plus grande harmonie. Mais au fil des années, les rumeurs de distance et d'incompréhensions s'installent. En 2021, après plus de dix ans de relation, ils divorcent à l'amiable, sans esclandre médiatique cette fois-ci.

C'est finalement en 2023 que Hulk Hogan annonce s'être remarié pou la troisième fois avec Sky Daily, professeur de yoga et mère de trois enfants. Une relation plus apaisée, loin des projecteurs, que le catcheur décrit comme une " seconde chance ". Moins exposée que ses prédécesseurs, Sky incarnait une forme de stabilité retrouvée, dans la dernière ligne droite de sa vie.