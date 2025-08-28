WWE SmackDown à Lyon : sur quelle chaîne suivre le show ? Toutes les infos

La WWE passe le week-end en France avec SmackDown à Lyon ce vendredi avant Clash in Paris et Raw dimanche et lundi à Paris La Defense Arena.

Avis aux amateurs de catch et de la WWE, ce week-end, c'est votre week-end ! Pendant quatre jours, trois évènements très attendus vont se dérouler en France avec, en point d'orgue, Clash in Paris, le show mensuel de la WWE. Et pour commencer ce week-end, la WWE fait son retour à Lyon du côté de la LDLC Arena, un an après avoir choqué le monde du catch avec l'évènement Backclash dans une ambiance stratosphérique. John Cena, superstar de la WWE, a même évoqué sur les plateaux TV qu'il s'agissait du public le plus dingue selon les bruits de couloir.

Quel programme ?

Pour ce show de WWE SmackDown du 29 août 2025, vous verrez la toute dernière apparition de John Cena à Lyon avant sa retraite à la fin de l'année. Dans le reste du programme, Sami Zayn va affronter Solo Sikoa pour le championnat des États-Unis, Alexa Bliss et Charlotte Flair vont défendre les titres par équipe face à Piper Niven et Alba Fyre, et les Street Profits affronteront Carmelo Hayes et The Miz pour obtenir une chance aux titres par équipe.

Le show débutera à 20h et si vous n'avez pas encore chopé votre place et que vous hésitez, sachez qu'il en reste quelques unes sur le site Ticket Master.

La diffusion est prévue en direct dès 20h sur AB1, avec les commentaires de Philippe Chéreau et Christophe Agius.