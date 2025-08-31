WWE Clash in Paris : heure, diffusion et carte complète du show

L'évènement du week-end à Paris, c'est WWE Clash in Paris ce dimanche, découvrez la carte complète du show.

Les superstars du catch font leur retour en France et pour l'occasion, ils seront à Paris ce dimanche du côté de Paris la Defense Arena à l'occasion du show Clash in Paris et Monday Night Raw le lendemain. Le show, annoncé il y a quelques mois après le succès fou de Backclash à Lyon, est très attendu par les fans et les officiels surtout après les propos de la superstar John Cena. "J'ai remporté 17 championnats, j'ai fait le tour du monde 100 fois. Je n'ai jamais entendu parler d'un soi-disant meilleur public de l'histoire de la WWE. J'ai fait beaucoup de choses au cours de ma carrière. J'ai été face à des foules déchaînées. Mais je n'ai jamais été face à la foule que notre équipe actuelle qualifie de la plus grande foule de l'histoire de la WWE, à Lyon, en France". Reste à savoir si le show à Paris dépassera les attentes, John Cena y affrontera pour la première fois Logan Paul.

La carte complète des matchs

John Cena contre Logan Paul

Championnat du monde poids lourds : Seth Rollins (c) contre CM Punk contre Jey Uso contre LA Knight – Fatal 4-Way Match

Championnat Intercontinental féminin : Becky Lynch (c) contre Nikki Bella

Roman Reigns contre Bronson Reed

Sheamus contre Rusev – Donnybrook Match (sans disqualification)

Le Main Event, le match le plus attendu de la soirée, sera sans aucun doute le championnat du monde poids lourd avec Seth Rollins qui défendra son titre face à trois combattants, CM Punk, Jey Uso, et LA Knight. D'autres surprises et peut être un ajout de match pourrait avoir lieu durant le show...

À quelle heure suivre le show ?

Malheureusement pour les fans, il n'y aura pas de kickoff avant le show, voici le programme :

Countdown to Clash in Paris : 18h heure française / 12h aux USA

Clash in Paris : 20h heure française / 14h aux USA

Post-Show : juste après le show

Sur quelle chaîne suivre Clash in Paris ?

WWE Clash in Paris sera diffusé en direct sur Netflix dans les pays qui distribuent la WWE (ce sera le cas en janvier pour la France) et WWE Network le dimanche 31 août. L'évènement sera diffusé le lundi 1er septembre à 20h55, en direct et commenté par Christophe Agius et Philippe Chéreau sur AB1.