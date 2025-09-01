WWE Monday Night Raw à Paris : heure et chaîne de diffusion, stars présentes... Le programme

Après le show incroyable à Paris ce dimanche, les stars de la WWE remettent ça avec le célèbre show hebdomadaire, Monday Night Raw.

Paris a tenu ses promesses, tels sont les mots de Triple H, ancienne légende du catch et désormais patron de la plus célèbre ligue américaine de catch après le Clash in Paris de dimanche. Mais ce n'est pas terminé ! Ce lundi soir, les stars de la WWE seront présents pour un nouveau show unique avec le célèbre Monday Night Raw.

L'évènement sera très attendu avec notamment un match de titre intercontinental entre Dominik Mysterio, le fils de la légende Rey, face à Aj Styles, "The Phenomenal". Et souvenez-vous, c'était le même AJ Styles qui avait fait rebondir les caméras à Lyon l'année dernière, offrant une image dingue pour l'univers de la WWE. Seth Rollins, Becky Lynch, CM Punk, Jey Uso et Rhea Ripley. Finn Balor, Roxanne Perez et Raquel Rodriguez seraient également annoncés. Et après l'attaque de Becky Lynch sur CM Punk, est ce qu'un retour d'AJ Lee est prévu ? Peut être... Il n'y aura, en revanche, pas de Roman Reigns, "agressé" lors du Clash in Paris ce dimanche.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Raw ?

Vous pourrez suivre le Monday Night Raw de Paris le mardi 2 septembre 2025 dès 20 h 55 sur la chaîne AB1. Mais si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez vous rendre sur le WWE Network ou si vous avez la possibilité, via Netflix qui diffuse le show (mais pas en France).