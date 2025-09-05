UFC Paris 4 : heure, diffusion en clair et carte complète du show 2025
L'UFC fait son retour à Paris ce samedi 6 septembre pour un show exceptionnel.
Après le catch et la WWE à Paris le week-end dernier, c'est désormais l'heure du grand retour de l'UFC à Paris. Ce samedi 6 septembre, les stars du MMA feront leur retour à l'Accor Arena de Paris. Le thème de l'évènement est France - Brésil avec pas moins de trois combats entre les Français et les Brésiliens. Le main event, entendez par là le match le plus important, opposera Nassourdine Imavov et Caio Borralho. Les deux hommes s'invectivent d'ailleurs depuis plusieurs jours. "Ce n'est pas un gars qui respecte le peuple français", pointe du doigt le Brésilien. En réponse, Nassourdine Imavov a donc convoqué Claude Makelele pour lui répondre. "Tu sais ce que c'est d'être un Français toi? Hey Nas', c'est à toi de jouer. A ton tour maintenant". Le vainqueur de ce combat pourrait être le prochain adversaire du champion Khamzat Chimaev pour obtenir la ceinture.
Discipline, Sacrifices, Faith! Let it be as destined pic.twitter.com/3lFGWA6qb7— Imavov Nassourdine (@imavov1) September 1, 2025
On suivra plusieurs français tout au long de la soirée dont la grande star Benoît Saint-Denis, mais également Oumar Sy, William Gomis et Axel Sola qui fait sa grande apparition dans l'organisation.
La carte complète du show
- Carte préliminaire
- Poids plumes : William Gomis - Robert Ruchala
- Poids mi-lourds : Oumar Sy - Brendson Ribeiro
- Poids lourds : Marcin Tyruba - Ante Delija
- Poids mi-moyens : Axel Sola - Rhys Mckee
- Poids mi-moyens : Sam Patterson - Trey Waters
- Poids moyens : Brad Tavares - Robert Bryczek
- Poids mi-moyens : Rinat Fakhretdinov - Andreas Gustafsson
- Poids pailles (F) : Shauna Bannon - Sam Hughes
- Carte principale
- Poids moyens : Nassourdine Imavov - Caio Borralho
- Poids légers : Benoît Saint-Denis - Mauricio Ruffy
- Poids légers : Bolaji Oki - Mason Jones
- Poids mi-lourds : Modestas Bukauskas - Paul Craig
- Poids plumes : Losene Keita - Patricio Pitbull
À quelle heure suivre l'UFC Paris 4 ?
La carte préliminaire de l'UFC Paris 4 est prévue à 18 h tandis que la carte principale est attendu à partir de 21 h. Le main event opposant Nassourdine Imavov et Caio Borralho est attendu vers 23 h.
Sur quelle chaîne est diffusée l'UFC Paris ?
La carte préliminaire de l'UFC Paris 4 sera diffusée sur la chaîne Twitch de RMC Sport dans un premier temps. La carte principale sera à suivre sur RMC Sport 1, mais les trois derniers combats seront diffusés gratuitement sur RMC Découverte.