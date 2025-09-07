UFC Paris 4 : Saint-Denis, Imavov... Les Français mettent KO les Brésiliens, tous les résultats
L'UFC a fait son retour à Paris ce samedi 6 septembre pour un show exceptionnel.
Après le catch et la WWE à Paris le week-end dernier, c'était l'heure du grand retour de l'UFC à Paris. Ce samedi 6 septembre, les stars du MMA ont fait leur retour à l'Accor Arena de Paris. Le thème de l'évènement est France - Brésil avec pas moins de trois combats entre les Français et les Brésiliens. Le main event, entendez par là le match le plus important, a opposé Nassourdine Imavov et Caio Borralho. Et comme pour les deux autres rencontres, Imanov a battu le Brésilien avec la manière. Voici tous les résultats :
Les résultats de l'UFC Paris 4
- Carte préliminaire
- Shauna Bannon (IRL) - Sam Hughes (USA): victoire de Hughes par TKO au round 2
- Andreas Gustafsson (SUE) - Rinat Fakhretdinov (RUS): victoire de Fakhretdinov par TKO au round 1
- Brad Tavares (USA) - Robert Bryczek (POL): victoire de Bryczek par TKO au round 3
- Sam Patterson (GBR) - Trey Waters (USA): victoire de Patterson par TKO au round 1
- Harry Hardwick (GBR) - Kauê Fernandes (BRE): victoire de Fernandes par TKO au round 1
- Marcin Tybura (POL) - Ante Delija (CRO): victoire de Delija par TKO au round 1
- Carte principale
- Oumar Sy (FRA) - Brendson Ribeiro (BRE): victoire de Sy par TKO au round 1
- William Gomis (FRA) - Robert Ruchala (POL): victoire de Gomis à la décision unanime
- Axel Sola (FRA) - Rhys McKee (IRL): victoire de Sola par TKO au round 3
- Bolaji Oki (BEL) - Mason Jones (WLS): victoire de Jones par TKO au round 2
- Modestas Bukaukas (LTU) - Paul Craig (SCO): victoire de Bukaukas par TKO au round 1
- Benoît Saint Denis (FRA) - Mauricio Ruffy (BRE): victoire de Benoît Saint Denis par soumission au round 2
- Nassourdine Imavov (FRA) - Caio Borralho (BRE): victoire de Nassourdine Imavov aux points à l'unanimité des trois juges
09:45 - La décision du jury
Voici en vidéo, dans une ambiance de folie, la décision sur le combat du Français Imavov
50-45, 49-46, 49-46 #UFCParis@Imavov1 beats Caio Borralho by unanimous decision ???? pic.twitter.com/WjZl1nfG4T— UFC Europe (@UFCEurope) September 6, 2025
09:15 - Sola s'est imposé pour son premier match
La rencontre a été arrêtée dans la troisième manche après un uppercut au corps sur son adversaire. "Il a saigné, mais n'a pas bronché, j'ai été surpris de sa résistance bien que j'y aille de tout mon poids, a reconnu Sola, à peine son combat terminé. Au troisième round, il a continué d'avancer et j'ai utilisé une arme fatale."
08:30 - Imavov demande un combat pour la ceinture
Après sa victoire face à Caio Borralho, le Français a réclamé un combat pour la ceinture de champion du monde. "Je suis le prochain, a assuré Imavov au micro, après avoir révélé qu'il souffrait d'une blessure à un tendon d'une cheville. Dana (White, patron de l'UFC) ? On est en France ici, ce n'est pas le Brésil. Montrez-leur que je suis chez moi. Je suis le prochain à combattre pour la ceinture. Il restait invaincu depuis dix ans et je l'ai battu."
08:13 - Saint Denis s'impose, la vidéo
Le Français n'a eu aucune pitié pour son adversaire et s'est imposé par soumission.
LISTEN TO THAT NOISE ????️ ????#UFCParis@BenoitSt_Denis gets the submission over Mauricio Ruffy! pic.twitter.com/acjakUfgsG— UFC Europe (@UFCEurope) September 6, 2025