Luthna Plocus : "Je n'avais jamais entendu parler de lui", voici comment Teddy Riner et sa femme se sont rencontrés

Animateurs de Love Is Blind sur Netflix, voici comment se sont rencontrés Teddy Riner et sa femme Luthna Plocus.

Ce mercredi 10 septembre, la version française de Love Is Blind, l'amour est aveugle, sort sur Netflix. Un programme particulièrement attendu par les fans de ce concept qui cartonne un peu partout dans le monde. De l'amour en version téléréalité : la recette est simple, mais fonctionne à tous les coups. Et pour la France, c'est tout simplement le judoka Teddy Riner qui se retrouve à l'animation aux côtés de sa femme, Luthna Plocus.

Le duo est inattendu. Le multiple médaillé olympique a voulu faire un programme avec sa femme, qu'il n'a jamais pu mettre en avant. "Lorsqu'on m'a proposé cette émission, pour moi, c'était logique à faire [comme] première chose avec ma femme. On n'a jamais vu ma femme au-devant de la scène, je n'ai jamais fait quoi que ce soit avec elle", a-t-il indiqué. Concernant le concept de l'émission de dating, les feux étaient également au vert. "Quand ça parle d'amour, forcément, on aime bien. Et puis, aider des gens à trouver l'amour, c'est top. Je ne peux pas en dire plus mais c'était une belle aventure", a confié sur France 5 je judoka, qui dit avoir été "un peu élevé dans cette sphère-là", en citant sa jeunesse passée devant Sissi impératrice.

La rencontre entre Teddy Riner et sa femme

Reconnue dans le milieu du sport et de la danse, la femme de Teddy Riner a expliqué qu'elle ne connaissait pas plus que ça le judoka lors de leur rencontre il y a près de 20 ans. Officiellement, c'est à Rio, lors d'un championnat du monde en 2007, que Luthna Plocus rencontre Teddy Riner, alors qu'elle travaille au service communication de Lagardère Unlimited.

À l'époque Luthna Plocus "n'avait jamais entendu parler de lui !" avait-elle confié au JDD. "On s'est connu, il était champion du monde pour la première fois, donc il n'était pas connu comme il l'est aujourd'hui. Et je ne me sentais pas légitime, parce que c'était tout nouveau ou parce que je suis trop timide", avait-elle ajouté. La belle histoire d'amitié dans un premier temps s'est ensuite transformée en love story quelques années plus tard.

Désormais, Luthna Plocus-Teddy Riner sont parents de deux enfants, Eden né en avril 2014 et Ysis en 2018. "On voulait tous les deux un bébé", confiait Luthna Plocus au Parisien, soufflant aussitôt : "C'est rare que Teddy stresse, mais, à la maternité, il était tout stressé". Le colosse est depuis devenu un papa poule, comme elle explique. "Ils font du vélo, jouent au judo, vont à la piscine, partent en week-end. Je ne suis d'ailleurs pas toujours conviée", s'amuse la jeune maman. Mais paradoxalement, malgré la belle histoire, les deux tourtereaux ne sont toujours pas mariés. Le couple est fiancé depuis maintenant 12 ans.