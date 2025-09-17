Ricky Hatton : la mort mystérieuse et inexpliquée de l'ancien champion de boxe

Le champion du monde de boxe anglais a été retrouvé mort dimanche 15 septembre à Manchester.

La mort subite de Ricky Hatton, survenue dans la nuit du 15 septembre 2025, a choqué le monde de la boxe et notamment en Angleterre dont il était une légende. A 46 ans, cet ancien champion britannique au palmarès impressionnant (45 victoires pour 48 combats) est décédé dans des circonstances qui restent floues.

Le corps de Hatton a en effet été retrouvé sans vie dans sa maison du Grand Manchester, dimanche dernier. La police locale s'est montrée très prudente et n'a pas confirmé l'identité formelle du défunt, seulement son âge et a déclaré que la mort ne semblait pas suspecte.

Avant sa disparition, Ricky Hatton avait récemment annoncé son intention de remonter sur le ring et un combat était programmé en décembre prochain à Dubaï. Cette perspective du retour de "The Hitman" ( son surnom "tueur à gages") avait ravivé l'intérêt médiatique et des fans. L'homme semblait vouloir retrouver la lumière, affronter un nouveau défi, peut-être relancer sa carrière ou simplement vivre encore intensément sa passion.

Des idées suicidaires responsables de sa mort ?

Après sa défaite contre Manny Pacquiao en 2009, Hatton avait parlé publiquement de pensées suicidaires, reconnu des combats contre l'alcool et la cocaïne. Ces aveux avaient témoigné d'une fragilité psychologique, douloureuse, qui pourrait être liée directement ou indirectement à son état au moment de sa mort. Si rien ne permet pour l'instant de l'affirmer, ce contexte suscite des hypothèses. Le silence sur les causes exactes sont assez étranges. Aucun rapport d'autopsie n'a été communiqué, aucun indice médical ou toxique n'a été révélé. Le seul communiqué de la police, mentionnant qu'il n'y avait pas de suspicion criminelle, reste vague. Dans ce genre de cas, une enquête et une autopsie sont normalement attendues, mais rien cette fois.

Sans témoin apparent et avec peu d'informations diffusées, sa mort alimente les interrogations. Un accident domestique ? Problème de santé inexpliqué ? Effet d'une rechute médicale, psychologique ou de dépendance ? Jusqu'à ce que des éléments concrets soient rendus publics, ces hypothèses resteront non vérifiées.