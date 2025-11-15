Benoît Saint Denis - Beneil Dariush : heure, chaîne TV du combat MMA de l'UFC 322 diffusé au Grand Rex

Le combattant français fait face à un immense défi dans la nuit de samedi à dimanche à New York.

Une enceinte d'exception pour un combat très attendu. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Français Benoit Saint Denis va se frotter à l'Américain Beneil Dariush lors de l'UFC 322 au mythique Madison Square Garden de New York. "J'ai beaucoup souffert, moralement et dans ma chair, confie-t-il à l'AFP avant ce combat. J'ai pris pleinement conscience d'à quel point je m'étais saboté. Et je ne voulais pas revivre ça'' explique-t-il à propos de son année 2025.

Un combat excitant et serré selon l'avis de Dustin Poirier. "C'est un bon combat pour ouvrir la carte, ça va être divertissant. Je penche pour Beneil. Je pense qu'il va s'en sortir. Beneil frappe plus fort que BSD. En lutte, je pense aussi que Beneil a l'avantage. Je ne vois pas BSD gagner, à moins d'un KO ou d'un événement imprévu. Je vois quasiment le même boxeur que celui que j'ai affronté, même s'il a réalisé depuis de bonnes performances. Je pensais qu'il allait perdre contre Ruffy. Il m'a surpris" a-t-il expliqué pour le site MMA Junkie.

Heure et chaîne du combat

Le combat entre Benoît Saint Denis et Beneil Dariush se déroulera lors de l'UFC 322, dans la nuit du samedi 15 novembre au dimanche 16 novembre aux alentours de 4 heures du matin (heure française). RMC Sport 1 retransmettra l'ensemble dès combat de l'évènement.

Et pour la première fois de l'histoire, un combat MMA sera retransmis dans une fan zone en France du côté du Grand Rex. "C'est historique, j'en suis très fier" a d'ailleurs lancé Benoît Saint Denis. Et les billets se sont tous vendus rapidement...