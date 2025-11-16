VIDEO. Benoit Saint Denis éteint Beneil Dariush à l'UFC 322 avec un K.O record

Le Français a réalisé une performance historique dans la nuit de samedi à dimanche à l'UFC.

Une nuit historique pour le MMA et Benoit Saint Denis. En à peine une quinzaine secondes, seize, le Français a foudroyé son adversaire, Beneil Dariush, samedi soir à New York, lors de l'UFC 322. le K.-O. Il s'agit du K.O le plus rapide jamais réalisé par un combattant tricolore dans l'histoire de l'UFC.

Pris de vitesse malgré quelques coups dans les premières secondes, l'Américain a perdu l'équilibre en placant un " low-kick " puis s'est écroulé avant même d'avoir pu amorcer le moindre ajustement. À l'issue du combat, Dana White, le patron, lui a glissé un mot simple : " Nous parlerons ". Une entrée imminente dans le top 10 est à prévoir.