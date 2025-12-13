John Cena : c'est la fin, voici comment suivre son dernier combat à WWE Saturday Night's Main Event

Légende du catch, John Cena prend officiellement sa retraite au sein de la WWE.

Le catch tourne une immense page ce week-end à l'occasion du WWE Saturday Night's Main Event. Samedi 13 décembre, la légende John Cena tire sa révérence. Après une tournée d'adieu de un an avec des trahisons et son heel turn face à Cody Rhodes, des larmes, des titres... Le catcheur américain fera face à Gunther pour son tout dernier match, ce dernier ayant gagné un tournoi de plusieurs semaines pour pouvoir affronter la légende.

Ce n'est toutefois pas la dernières fois que vous verrez John Cena à la WWE. Dans un entretien accordé à Tom Rinaldi sur la chaîne YouTube de la WWE, l'acteur révèle avoir signé un nouveau contrat avec la compagnie dans un rôle d'ambassadeur qui le lie à WWE pour les cinq prochaines années. "J'ai hâte d'attaquer ce second chapitre de ma carrière. Mon objectif, avec ce rôle d'ambassadeur, est de faire connaître davantage le produit. C'était déjà mon objectif à l'époque. Je vais peut-être aussi encadrer des talents, avec qui je n'avais pas le temps de discuter auparavant, m'asseoir avec eux et leur demander : "Qui es-tu vraiment ? Comment obtenir ton moment 'rap dans le bus' ?" Parce que je veux voir ce gars-là à la télévision, ou cette fille-là à la télévision. C'est ce genre de choses que j'ai hâte de faire" a-t-il expliqué.

Le palmarès de John Cena

Présent dans la compagnie depuis plus de 20 ans, John Cena détient le record de titres de la WWE.

1x Champion Intercontinental de la WWE

14x Champion de la WWE

3x Champion du monde poids lourds de la WWE

5x Champion des États-Unis de la WWE

2x Champion par équipe de la WWE (avec David Otunga et The Miz)

2x Champion du monde par équipe de la WWE (avec Shawn Michaels et Batista)

1x Champion poids lourds de l'UPW

1x Champion par équipe de l'OVW (avec Rico Constantino)

1x Champion poids lourds de l'OVW

Comment suivre son ultime combat ?

Le show commencera à 2h, heure de Paris, dans la nuit du samedi 13 décembre au 14 décembre. Ce dernier sera disponible gratuitement sur Youtube, sur la chaîne officielle de la WWE.