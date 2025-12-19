Jake Paul - Anthony Joshua : un combat de boxe à 160 millions, heure et chaîne TV

Le duel entre le Youtubeur et le champion olympique intrigue dans la nuit de vendredi à samedi.

Nouveau combat de boxe pour Jake Paul. Après la légende Mike Tyson, c'est une autre légende, plus affutée physiquement, qui se présente devant l'Américain, frère du catcheur Logan Paul. Son nom ? Le champion olympique Anthony Joshua. Après un an loin du ring après sa défaite par K.-O. face à Daniel Dubois en septembre 2024, le Britannique de 36 ans, double champion du monde unifié des poids lourds, revient pour un combat d'exhibition du côté de Miami aux Etats-Unis.

Le match s'annonce déséquilibré en raison des différences de taille et de poids (1,98 contre 1,85 m et 15 à 20 kg d'écart en sa faveur). "C'est de la boxe, je ne vais pas entrer sur le ring en pensant à lui, la seule chose à laquelle je pense, c'est moi-même. Il me ferait la même chose s'il le pouvait".

"Quand j'ai appris qu'il allait rencontrer Joshua, je n'y ai pas cru, avoue de son côté Tony Yoka, champion olympique 2016 des super-lourds pour L'Equipe. L'été dernier, l'équipe de Joshua m'avait proposé de l'affronter, mais dans les mois qui ont suivi, un jour c'était oui, un jour c'était non, et je leur ai dit que je n'avais pas que ça à faire. Aujourd'hui, il est à la recherche de confiance. Je sais ce que c'est, je suis passé par là. En termes d'image, ce n'est pas une bonne idée pour lui d'affronter Paul. Je ne comprends pas non plus pourquoi Paul l'a choisi. Croit-il vraiment qu'il va gagner ? J'aurais compris s'il avait décidé de faire une exhibition avec le champion du monde Alexandre Usyk, mais pas un véritable combat avec Joshua. Cela dit, ça ne fait pas de mal à la boxe." Et ca ne fera pas mal non plus au porte monnaie car on parle d'une bourse globale de 140 millions de livres, soit près de 160 millions d'euros au taux de change actuel selon le Daily Mail.

Heure et chaîne TV

Pour suivre ce match, il faudra se coucher tard ou se lever tôt. Le show sera diffusé aux alentours de 3h du matin en France sur la plateforme Netflix avec un début de combat annoncé pour 5h du matin samedi.