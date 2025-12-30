Anthony Joshua victime d'un accident : des nouvelles sur l'état de santé du boxeur, deux de ses proches ont perdu la vie

Anthony Joshua, le boxeur britannique, a été victime d'un accident de voiture ce lundi 29 décembre. Deux passagers du véhicule n'ont pas survécu, alors que le sportif a été légèrement blessé.

Le boxeur britannique Anthony Joshua a été victime d'un accident de la route au Nigéria ce lundi 29 décembre alors qu'il était en vacances dans le pays d'origine de ses parents. Sur l'autoroute reliant Lagos à Ibadan, au niveau de la ville de Makun, la voiture dans laquelle le sportif était passager a percuté un camion. Selon le communiqué du corps fédéral de la sécurité routière du Nigeria, le véhicule transportant le boxeur "semble avoir roulé au-dessus de la vitesse autorisée sur ce tronçon" et avoir "perdu le contrôle dans une manœuvre de dépassement, percutant un camion qui était à l'arrêt sur le bord de la route".

L'accident a été mortel pour deux autres passagers. Le préparateur physique d'Anthony Joshua et son coach personnel ont perdu la vie. Sina Ghami et Kevin Latif Ayodele sont morts sur le coup. Ils sont désignés comme des "amis proches et membres à part entière de l'équipe d'Anthony", par le promoteur du Britannique, Matchroom Boxing. Ils avaient été vus ensemble quelques heures auparavant à l'aéroport de Lagos. Une enquête a alors été ouverte.

Anthony Joshua légèrement blessé

Les hommages pour les victimes se sont multipliés. Jake Paul, battu par "AJ" il y a une dizaine de jours, a notamment fait passer un message sur X : "La vie est bien plus importante que la boxe". "Je prie pour les victimes, pour AJ et pour toutes les personnes touchées par ce tragique accident", a-t-il ajouté.

Le boxeur s'en est sorti avec de légères blessures et son état de santé ne serait pas inquiétant. "Anthony a été blessé dans l'accident et a été transporté à l'hôpital pour y subir des examens et recevoir des soins. Son état est stable et il restera en observation", a précisé le communiqué du promoteur. Un autre passager aurait aussi été évacué et son état serait également stable. Il s'agirait du conducteur derrière lequel le champion olympique était installé.