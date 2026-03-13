Tableau des médailles Jeux paralympiques : le classement de la France en temps réel

Découvrez le tableau des médailles de ces Jeux paralympiques 2026 avec une mise à jour à chaque nouvelle médaille.

Le tableau des médailles des Jeux paralympiques est, comme pour les Jeux olympiques, le meilleur moyen de voir le succès d'une nation pendant toute la compétition. Après le succès des Jeux paralympiques de Paris 2024, la France aura une attention particulière sur ses para athlètes qui peuvent tous prétendre à une médaille. Selon la présidente du Comité Paralympique et sportif français, le Top 4 ou le Top 5 sont des objectifs envisageables. Même si la délégation est resserrée avec une quinzaine d'athlètes pendant cette dizaine de jours de compétition, les ambitions sont grandes pour la France. En 2022 lors des Jeux paralympiques de Pékin, la France avait terminé derrière la Chine, l’Ukraine et le Canada, à la 4e place (12 médailles pour sept titres).

Plusieurs para athlètes ont de vraies chances de médailles dans ces Jeux paralympiques 2026. Quatre champions paralympiques sont d'ailleurs engagés dans la compétition, à savoir Arthur Bauchet (para-ski alpin), Benjamin Daviet (para-ski nordique), Cécile Hernandez (para-snowboard) et Maxime Montaggioni (para-snowboard), qui espèrent tous conserver leur titre. De leur côté, Hyacinthe Deleplace, guidé par Perrine Clair (para-ski alpin), et Anthony Chalençon, guidé par Florian Michelon (para-ski nordique) voudront remonter sur le podium, après leurs médailles à Pékin.

Le tableau des médailles

Découvrez le tableau des médailles complet de ces Jeux paralympiques de Milan Cortina 2026 avec une mise à jour en quelques minutes après l'annonce des résultats officiels. Le classement des nations fonctionne comme lors des JO 2026 avec le total des médailles d'or qui est privilégié pour établir la hiérarchie.