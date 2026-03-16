Tableau des médailles Jeux paralympiques : objectif loupé, la Russie loin devant... Le classement final de la France

Découvrez le tableau des médailles final de ces Jeux paralympiques 2026 avec la France qui a loupé son objectif de top 5.

Le tableau des médailles des Jeux paralympiques est, comme pour les Jeux olympiques, le meilleur moyen de voir le succès d'une nation pendant toute la compétition. Après le succès des Jeux paralympiques de Paris 2024, la France avait une attention particulière sur ses para athlètes qui peuvent tous prétendre à une médaille. Selon la présidente du Comité Paralympique et sportif français, le Top 4 ou le Top 5 étaient des objectifs envisageables. En 2022 lors des Jeux paralympiques de Pékin, la France avait terminé derrière la Chine, l’Ukraine et le Canada, à la 4e place (12 médailles pour sept titres). Lors de ces Jeux de Milan Cortina, le bilan est plus que poussif avec seulement quatre médailles d'or qui fait sortir les Bleus de ce top 5 mondial. On retrouve sans surprise en première position la Chine devant les Etats-Unis et la Russie pour son grand retour avec leur drapeau.

"On n'atteindra pas l'ambition qui était la nôtre", a souligné Marie-Amélie Le Fur, la présidente du CPSF, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue avant les dernières épreuves de l'ultime journée, dimanche. "Il n'y a pas de déception mais de la frustration, sur le papier cette équipe était annoncée performante et elle l'a été mais il y a plusieurs éléments. On n'avait peut-être pas assez anticipé le niveau des autres athlètes, il y a aussi quelques contre-performances, et la question de la densité de l'équipe."

Le tableau des médailles

Découvrez le tableau des médailles complet et final de ces Jeux paralympiques de Milan Cortina 2026. Le classement des nations fonctionne comme lors des JO 2026 avec le total des médailles d'or qui est privilégié pour établir la hiérarchie.

Les Jeux paralympiques 2026 se sont déroulés à Milan Cortina en Italie du 6, date de la cérémonie d'ouverture dans les arènes de Vérone, au 22 mars, date de la cérémonie de clôture. La quinzaine était à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Télévisions avec une couverture toute la journée sur France 2 et France 3 ainsi qu'un magazine en fin de journée pour revenir sur les temps forts du jour.