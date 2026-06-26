Calendrier de la Coupe du monde 2026 : télécharger le programme complet de la phase finale

Retrouvez notre calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec le programme jour par jour de tous les groupes puis de la phase finale.

La Coupe du monde 2026 a débuté depuis le jeudi 11 juin avec le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Nous sommes désormais presque déjà dans la dernière ligne droite, avec le début des 16es de finale à partir du lundi 29 juin. Les meilleures équipes sont au rendez-vous et plusieurs petites nations sont également présentes pour ces premiers 16es de l'histoire.

Dans le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde, plusieurs chocs sont déjà annoncés, avec Japon - Brésil et Pays-Bas - Maroc. Et que dire des potentiels huitièmes de finale puisque la France pourrait affronter soit l'Allemagne, soit le Brésil selon le verdict des tout derniers matchs de la phase de groupes...

Le calendrier des 16es et de la phase finale de la Coupe du monde 2026

Découvrez tous les matchs de la Coupe du monde 2026 à partir des 16es de finale via notre tableau. Le calendrier et les affiches des 16es de finale ci-dessous sont mis à jour après chaque match de poule, selon l'évolution des classements. Vous pouvez aussi télécharger le calendrier de la Coupe du monde, avec les phases finales en PDF.

Télécharger et imprimer notre calendrier des phases finales de la Coupe du monde 2026

Le programme détaillé jusqu'à la finale de la Coupe du monde 2026