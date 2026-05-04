Dates, chaînes TV, heures... Le calendrier de la Coupe du monde 2026 à télécharger en PDF
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La Coupe du monde 2026 est un Mondial inédit sur sa forme avec 48 équipes engagées. Du côté des Etats-Unis, Mexique et Canada, 32 équipes verront pour la première fois des 16es de finale.
Les équipes qualifiées
- Concacaf : Canada, Curaçao, États-Unis, Haïti, Mexique, Panamá
- AFC : Arabie saoudite, Australie, Irak, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, République de Corée, RI Iran
- CAF : Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, RD Congo, Sénégal, Tunisie
- CONMEBOL : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay
- OFC : Nouvelle-Zélande
- UEFA : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Écosse, France, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie
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La Coupe du monde se déroulera du 11 juin au dimanche 18 juillet, date de la finale aux Etats-Unis du côté de New York New Jersey. Le Stade de Mexico a été de son côté choisi pour accueillir le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud.